Nach US-Angriff auf iranische Atomanlagen: Neues Allzeithoch in Israel!

Diese kauften den israelischen Leitindex TA35 am Sonntag mit einem Plus von 1,5 Prozent auf ein neues Allzeithoch! Hier überwiegte offenbar nicht die Furcht vor einer sich beschleunigenden und außer Kontrolle geratenden Eskalationsspirale, sondern die Freude darüber, dass eine für den Staat Israel als existenziell angesehene Bedrohung beseitigt wurde.

Während Anlegerinnen und Anleger hierzulande aber auch in den USA am Wochenende darum bemüht waren, die möglichen Folgen des US-amerikanischen Eingreifens in den Konflikt zwischen Israel und Iran sowie der mutmaßlichen Zerstörung von drei Atomanlagen für den Aktienmarkt abschätzen, ließen Händlerinnen und Händler in Tel Aviv nichts anbrennen.

Quelle: Investing.com | TA35

Erleichterung nach US-Intervention: Neues Allzeithoch!

Dabei legten die Kurse auf breiter Front zu. Gefragt waren vor allem Finanzwerte, wie die zwei Banken Leumi und Hapoalim, die um rund 4 Prozent zugelegten, sowie Anteile der Immobilienunternehmen Amot Investments und Azrieli Group mit Zugewinnen von etwa 3 Prozent.

Am Ende der Kurstafel fanden sich hingegen das Rüstungsunternehmen Elbit Systems mit einem Minus von 2,0 Prozent sowie Halbleiterhersteller Tower Semiconductor wieder. Offenbar rechnen Investoren mit einem Nachlassen der Konfliktdynamik, weswegen sie sich bei der gut gelaufenen Aktie von Elbit Systems zu Gewinnmitnahmen entschlossen haben. Tower Semiconductor hingegen dürfte die Verluste bei US-Halbleiterwerten vom Freitag nachgeholt haben.

Tel Aviv lässt Frankfurt, New York und viele andere Märkte weit hinter sich

Mit einem Plus von 46,5 Prozent in den vergangenen 12 Monaten ist der Leitindex TA35, der die 35 größten börsennotierten Unternehmen Israels enthält, einer der derzeit dynamischsten Aktienmärkte des Globalen Westens. Ungeachtet der Dauerkonflikte, in denen sich das Land befindet, wachsen die Gesamtwirtschaft und mit ihr die Unternehmensgewinne weiter kräftig.

Für 2025 erwartet die OECD ein Wirtschaftswachstum von 3,4 Prozent, angetrieben von steigenden Verteidigungsausgaben, dem anhaltend überdurchschnittlichen Bevölkerungswachstum, Investitionen in Infrastruktur sowie ein dynamisches Umfeld für Unternehmensgründungen und Startups.

Dynamisches Wirtschaftswachstum trifft günstige Bewertung

Außerdem ist der israelische Aktienmarkt trotz der im letzten Jahr kräftigen Kursgewinne unterdurchschnittlich bewertet. Bloomberg gibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis des TA35 mit 15,7 an.

Zum Vergleich: Der deutsche Leitindex DAX wird auf ein KGV von ungefähr 18,0 veranschlagt, für den US-amerikanischen Gesamtmarktindex S&P 500 legen Investoren sogar das 22,8-fache der in diesem Jahr erwarteten Gewinne auf den Tisch. Das deutet auf weiteres Nachholpotenzial der Börse in Tel Aviv hin – erst recht, wo sich die umstrittene Regierung von Benjamin Netanjahu zuletzt zahlreicher Bedrohungen entledigt hat.

Fazit: Israelischer Aktienmarkt zeigt sich resilient

Das Eingreifen der USA in den Konflikt zwischen Israel und Iran wurde am Wochenende von Anlegerinnen und Anlegern sehr unterschiedlich bewertet. Während Wochenend-Futures auf eine schwache Eröffnung vieler Aktienmärkte hindeuteten und auch am Kryptomarkt ein Abverkauf vor allem bei Altcoins einsetzte, kletterten die Kurse in Tel Aviv auf ein neues Rekordhoch.

Neben der mutmaßlichen Ausschaltung des iranischen Atomprogramms werden Kursgewinne an Israels Aktienmarkt durch eine hohe Wachstumsdynamik sowie eine Unterbewertung gegenüber anderen Märkten des Globalen Westens begünstigt. Ob dieser Trend auch weiterhin anhält, dürfte zumindest kurz- und mittelfristig von der (militärischen) Antwort des Iran auf die US-amerikanische Intervention sowie von der Verhandlungsbereitschaft in Teheran abhängen.

Unerschrockene Anlegerinnen und Anleger können mithilfe des iShares MSCI Israel ETF auf ein Anhalten des Höhenfluges setzen. Die Gesamtkostenquote des Fonds mit einem Volumen von rund 275 Millionen US-Dollar liegen jährlich bei 0,59 Prozent. Die zwei größten Positionen sind die beiden oben genannten Banken. Insgesamt enthält der ETF 111 Einzelwerte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion