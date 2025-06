Der weltweit erste SWLP-basierte Wärmesensor sorgt für einen globalen Durchbruch in der Wärmebildtechnik

YANTAI, China, 22. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Mit den Fortschritten in der Infrarot-Wärmebildtechnologie sind die Kosten für Infrarot-Terminalprodukte kontinuierlich gesunken, und einstige Nischenanwendungen weiten sich rasch auf Verbrauchermärkte aus, von der Nachtsicht in Kraftfahrzeugen bis zur industriellen Temperaturmessung. Die vorgelagerten Kernkomponenten der Branche, insbesondere die Wärmebildkerne, sind jedoch aufgrund der hohen F&E-Kosten und der speziellen Produktionsanforderungen auf eine Handvoll Hersteller beschränkt geblieben. Raytron Microelectronics, ein weltweit führender Anbieter von Infrarot-Wärmebildlösungen, hat den weltweit ersten ungekühlten LWIR-Sensor OHLE 3123 mit patentierter Super Wafer-Level Packaging (SWLP) vorgestellt. OHLE 3123 ist für eine nahtlose Integration konzipiert und soll technische und Kostenbarrieren abbauen, so dass mehr Unternehmen unabhängig voneinander Kernmodule entwickeln und herstellen können.

Der OHLE 3123 nutzt die von Raytron entwickelte SWLP-Technologie (Super Wafer-Level Packaging), ein zweischichtiges Verkapselungssystem, das die Abhängigkeit von Reinraumumgebungen überflüssig macht. Die Kompatibilität mit der SMT²-Montagetechnik ermöglicht eine schnelle Massenproduktion. Diese Innovation senkt die Produktionskosten erheblich und gewährleistet gleichzeitig Staubbeständigkeit und hohe Ausbeute, was für den kostengünstigen Großeinkauf von Infrarotsensoren von entscheidender Bedeutung ist.

Wie OHLE 3123 mehr Unternehmen zur Herstellung von Wärmebildmodulen befähigt?

Angetrieben von einem Vanadiumoxid (VOx)-Mikrobolometer-Array liefert das ungekühlte Infrarot-Focal-Plane-Array OHLE 3123 eine Auflösung von 384 × 288 mit einem Pixelabstand von 12 µm. Es zeichnet sich durch einen NETD-Wert von weniger als 40 mK und einen extrem niedrigen Stromverbrauch von unter 65 mW aus. Sein innovatives Fensterdesign überwindet die Einschränkungen der Integrationsumgebung. Dank seiner ultrakompakten Bauweise, seinem extrem leichten Design, seiner hochwertigen Bildgebung und seiner einfachen Integration eignet er sich ideal als Wärmebildkamerasensor für die Nachtsicht im Außenbereich, industrielle Temperaturmessungen, Sicherheitsüberwachung und Nachtsichtanwendungen im Automobilbereich.

OHLE 3123 Thermosensor wird erstmals auf der LASER World of PHOTONICS 2025 präsentiert

Raytron Microelectronics wird den Wärmebildkamerasensor OHLE 3123 auf der LASER World of PHOTONICS 2025 vorstellen, die vom 24. bis 27. Juni in München stattfindet. Fordern Sie Muster in Halle A2, Stand Nr. 372 an und entdecken Sie diese bahnbrechende Innovation in der Wärmebildkerntechnologie! Raytron ist bestrebt, mit technologischen Fortschritten einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Infrarot, Mikrowellen und Laser hat Raytron Kernkompetenzen in der multispektralen Sensorik und der tiefgreifenden Entwicklung von KI-Algorithmen aufgebaut und liefert OEM-Thermikkamera-Kernmodule und Infrarotsensoren an Kunden weltweit.

Für OEM-Partnerschaften oder Massenanfragen:

E-Mail: sales@raytrontek.com

Website: https://en.raytrontek.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raytron-microelectronics-stellt-ohle-3123-vor-der-weltweit-erste-swlp-basierte-warmesensor-sorgt-fur-einen-globalen-durchbruch-in-der-warmebildtechnik-302487766.html