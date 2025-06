Mehrere Verletzte nach Raketenangriff auf Israel

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den erneuten Raketenangriffen des Irans auf Israel sind nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes 16 Menschen verletzt worden. Die Zeitung "Haaretz" sowie die Nachrichtenseite "ynet" meldeten hingegen 23 Verletzte. Eine Klinik in Tel Aviv nahm nach eigenen Angaben 21 Menschen zur Behandlung auf, darunter zwei Kinder.

Es habe mindestens zehn Einschläge gegeben, auch im Zentrum des Landes, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom weiter mit. In der Küstenmetropole Tel Aviv waren dumpfe Explosionen zu hören. Inzwischen könne die Bevölkerung die Schutzräume wieder verlassen, teilte das israelische Militär mit. Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz, von wo eingeschlagene Geschosse gemeldet worden seien.