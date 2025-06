Kissigs Kloogschieterei: Der verwirrte und verwirrende Führer

Don Trump bleibt das globale Problem-Epizentrum. Er mischt sich in jedem Winkel der Erde ein, hat aber keinen Plan. Er irrlichtert vor sich hin, getrieben von spontanen Eindrücken und seine Entscheidungen sind entsprechend wankelmütig.





Während die Europäer auf einen Atomkonsens mit dem Iran setzten, haute Trump verbal ordentlich drauf. Die Atom-Gespräche zwischen den USA und dem Iran kamen nicht wirklich voran, da machten die Israelis Nägel mit Köpfen – und seit einigen Tagen brennt der Nahe Osten wieder mal lichterloh. Die iranischen Führer sprechen Israel das Existenzrecht ab und drohen fortgesetzt mit dessen Vernichtung. Israel steht nachvollziehbarerweise an der Spitze der Länder, die dem Iran keinesfalls Zugriff auf Atomwaffen geben wollen. Daher schalten sie nun systematisch alle Atomanlagen und Zulieferer für das Atomprogramm aus und darüber hinaus auch die Spitze des iranischen Militärs und seine Raketen- und Drohnenbasen. Denn der Iran wehrt sich, indem er wahllos Israel beschießt und überwiegend zivile Ziele trifft.





Und Donald Trump? Der irrlichtert vor sich hin. Mal erklärt er, die USA seien in keinster Weise in den Krieg involviert, dann verlangt er vom Iran die bedingungslose Kapitulation, um sofort darauf mit US-Bombardements zu drohen. Was für eine groteske Darbietung! Und doch...