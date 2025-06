UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

CINCINNATI - Jobe Bellingham zog ein frisches Shirt über seinen verschwitzen Oberkörper und nahm dann einen kräftigen Schluck aus der Wasserflasche. In der Mittagshitze von Cincinnati hat Borussia Dortmund auch dank des Star-Neuzugangs den ersten Sieg bei der Club-WM geholt und das Tor zum Achtelfinale weit aufgestoßen. Bellingham (45. Minute) traf bei seinem ersten BVB-Starteinsatz gegen den südafrikanischen Serienmeister Malmodi Sundowns zum zwischenzeitlichen 3:1 - doch am Ende geriet der favorisierte Bundesligist beim 4:3 (3:1) noch ins Zittern.

NEW JERSEY - Lange gezittert, am Ende klar gewonnen: Fluminense Rio de Janeiro hat bei der Club-WM den ersten Sieg gelandet und Borussia Dortmund als Tabellenführer der Gruppe F abgelöst. Die Brasilianer setzten sich gegen Ulsan HD aus Südkorea mit 4:2 (1:2) durch und schoben sich dank der besseren Tordifferenz am punktgleichen BVB vorbei.

Sorge um Armani: Modemacher sagt Auftritte ab



MAILAND - Sorge um den italienischen Modemacher Giorgio Armani: Der 90-Jährige hat seine traditionellen Auftritte am Ende der aktuellen Modenschauen in Mailand absagen müssen. Sein Konzern begründete den Verzicht auf die beiden Termine damit, dass sich der Designer nach einem Krankenhausaufenthalt schonen müsse. "Herr Armani ist zuhause. Es geht ihm gut. Aber er zieht es vor, mit Blick auf seine nächsten Termine in Paris seine Kräfte zu sammeln." Die Fashion Week in Paris findet vom 7. bis 10. Juli statt.

ROUNDUP/Kreise: Nato-Staaten einig bei Verteidigungsausgaben

BRÜSSEL - Wenige Tage vor dem Nato-Gipfel in Den Haag haben die 32 Bündnisstaaten Kreisen zufolge eine Einigung über die geplante neue Zielvorgabe für die Mindesthöhe der nationalen Verteidigungsausgaben erzielt. Wie die Deutsche Presse-Agentur nach dem Ende eines schriftlichen Entscheidungsverfahrens erfuhr, wollen sich die Alliierten beim Gipfel bereiterklären, ihre jährlichen verteidigungsrelevanten Ausgaben auf mindestens fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen.

ROUNDUP 2: Klingbeil will für Arbeitsplätze bei 'grünem Stahl' kämpfen

EISENHÜTTENSTADT/BREMEN - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil setzt sich nach dem Rückschlag für den "grünen" Umbau der Stahlindustrie in Deutschland für den Erhalt der Arbeitsplätze ein. "Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz in Deutschland", sagte der Bundesfinanzminister am Samstag beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus. "Lasst uns jetzt Lösungen finden." Er rief Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf, dabei mitzuwirken.

Für Klimaschutz verzichten die wenigsten auf Grillfleisch

BERLIN - Der Klimawandel ist für die meisten Menschen in Deutschland kein Grund, ihre Grillgewohnheiten zu ändern. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Gut zwei Drittel (68 Prozent) der Befragten verneinten die Frage, ob sie ihre Grillgewohnheiten aufgrund des Klimawandels in den letzten Jahren verändert hätten. 9 Prozent der Befragten antworteten hingegen mit "Ja". Gut ein Fünftel (22 Prozent) gab an, nie zu grillen.

Erspartes für Europa: Siegel für Fonds auf den Weg gebracht

LUXEMBURG - Mit einem neuen Gütesiegel für Finanzprodukte wie etwa Fonds wollen Frankreich und weitere EU-Länder Investitionen von Sparerinnen und Sparern in Europa halten. "Wir haben enorm viel Erspartes in Europa und wir mögen Investitionen. Jetzt geht es darum, dafür zu sorgen, dass europäische Investitionen auch Europäern dienen", sagte der französische Finanzminister Éric Lombard der Deutschen Presse-Agentur.

Mehrheit findet Investments in Rüstungsbranche vertretbar

FRANKFURT - Geld verdienen mit Waffen und Krieg? Eine knappe Mehrheit der Bundesbürger hat laut einer Umfrage keine moralischen Probleme damit. Gut 56 Prozent der Befragten findet private Investments in die Rüstungsbranche vertretbar, zeigt eine Studie des Vergleichsportals Verivox, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Bahngewerkschaft lehnt Verschiebung von Großprojekten ab

BERLIN - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hält es für falsch, bei der Streckensanierung der Deutschen Bahn Großprojekte zu verschieben. "Wer Bauzeit verschiebt, verschiebt auch die Lösung", schrieb der Vize-Vorsitzende Kristian Loroch in einem Brief an Bahn-Infrastrukturvorstand Berthold Huber, wie die Funke-Mediengruppe berichtet, der das Schreiben demnach vorliegt.

Bauern fordern 'frisches Geld' für Umbau der Tierhaltung

BERLIN - Der Bauernverband macht bei der neuen Bundesregierung Druck für eine gesicherte Finanzierung für mehr Tierschutz in den Ställen. "Das Bekenntnis zur Weiterentwicklung der Tierhaltung ist ein wichtiges Signal. Es dürfen aber keine leeren Worte bleiben", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur vor dem Deutschen Bauerntag in Berlin. "Der Umbau und die Sicherung der Tierhaltung werden nur gelingen, wenn Investitionen staatlich mitfinanziert werden. Dafür braucht es frisches Geld, keine Umschichtungen im Agrarhaushalt."

