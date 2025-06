DROHNEN-AKTIE: Volatus Aerospace profitiert von NATO-Milliarden und noch viel mehr! KAUFEMPFEHLUNG!

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Drone Delivery Canada erfolgversprechende Zukunftstechnologie Volatus Aerospace +17,07 % Aktie 9 Aufrufe heute bre128 gestern 11:48

Die Drohnenrevolution hat gerade erst begonnen. In der Ukraine wurden die ferngesteuerten Fluggeräte zum Game Changer der Kriegsführung. Rüstung ist nur eine Branche von vielen, die von Drohnen mit neuester Kameratechnik und KI disruptiert werden: Die Alleskönner transportieren bis in entlegene Gebiete, prüfen Gebäude und Brücken auf Schäden und fungieren sogar als Feuerlöscher beim Hochhausbrand. Noch ein Geheimtipp in diesem Milliarden-Markt ist Volatus Aerospace. Die Kanadier bieten zahlreiche Dienstleistungen wie Ausbildung und Überwachung an und generieren so wiederkehrende Umsätze. Die jüngste Kapitalerhöhung war überzeichnet und sollte der Aktie Auftrieb geben. Analysten erwarten, dass schon bald über 80 Mio. CAD umgesetzt werden und raten zum Kauf der Aktie.Lesen sie den Artikel hier weiter