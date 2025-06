STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Angriff der USA auf Iran:

"Die Verantwortung trägt die Kleriker-Diktatur im Iran. Ein hässliches Regime, gewalttätig nach innen und außen. Dass nun Fantasien ins Kraut schießen, mit der Atomrüstung des Iran lasse sich auch gleich seine Führung entsorgen, mag verständlich sein. Aber das werden Fantasien bleiben. Mit Luftschlägen ist Regimewechsel von außen nicht zu machen. Zu viel mehr ist Israel aber nicht in der Lage. Sind die USA willens zu mehr? Erstaunlich, wie weit in Vergessenheit geraten ist, wie die Dinge von 2003 an im Irak unter ähnlichen Vorzeichen gelaufen sind. Jetzt ist der Iran zwar geschwächt. Der nochmals ausgeweitete Krieg wird aber im gesamten Nahen Osten und auch in Europa und den USA zu spüren sein."/yyzz/DP/he