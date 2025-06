Außenminister beraten in Brüssel über Krieg im Nahen Osten Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag (9.30 Uhr) bei ihrem Juni-Treffen in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Nach dem Eintritt der USA in Israels Krieg gegen den Iran wird es vor allem um die Frage gehen, …