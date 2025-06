TAGESVORSCHAU Termine am 23. Juni 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. Juni 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Prosus, Jahreszahlen 11:00 DEU: New Work, Hauptversammlung 12:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung 15:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung in München 19:00 …