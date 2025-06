JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Anfang August anstehenden Zahlen der Airline-Holding dürften dank Rückenwinds seitens der Treibstoffkosten sowie einer guten Umsatzentwicklung ein starkes operatives Ergebniswachstum (Ebit) im zweiten Quartal belegen, schrieb Harry Gowers in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Zunächst dürften die gestiegenen geopolitischen Risiken durch die Eskalation im Nahen Osten sowie die höheren Ölpreise aber auf die Stimmung im Sektor drücken, wobei IAG von Europas traditionellen Branchenvertretern am wenigsten von der Ölpreisentwicklung abhängig sei. /gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 00:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 01:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 3,580EUR auf Lang & Schwarz (23. Juni 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m