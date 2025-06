Rheinmetall mit Rückenwind: EuroStoxx-Aufstieg, NATO-Gipfel befeuern

Die Bedeutung des Index-Aufstiegs ist enorm: Fonds und ETFs, die den EuroStoxx 50 physisch abbilden, müssen ihre Portfolios entsprechend anpassen, was zusätzliche Nachfrage nach der Rheinmetall-Aktie schaffen dürfte. Angesichts einer Kursvervielfachung seit Beginn des Ukraine-Kriegs gilt Rheinmetall längst als einer der größten Gewinner des sicherheitspolitischen Umbruchs in Europa.

Doch nicht nur der Index-Aufstieg sorgt für Fantasie: Vergangene Woche verkündete Rheinmetall eine strategische Partnerschaft mit dem US-Drohnenhersteller Anduril. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Drohnen für europäische Streitkräfte – darunter Varianten des Barracuda- und Fury-Systems.

Die Kooperation gilt als Musterbeispiel für transatlantische Verteidigungstechnologie. CEO Armin Papperger spricht von einer neuen Generation autonomer Systeme, die modular, schnell produzierbar und auf die Anforderungen des Bündnisses zugeschnitten seien.

Zudem rückt der NATO-Gipfel am Dienstag und Mittwoch in Washington in den Fokus der Börse. NATO-Generalsekretär Mark Rutte schlägt vor, die Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent zu erhöhen und weitere 1,5 Prozent für militärische Infrastruktur aufzuwenden.

Spekulationen über neue Rüstungsaufträge und höhere Verteidigungsausgaben, möglicherweise sogar ein Zielwert von 5 Prozent des BIP, wie von US-Präsident Donald Trump gefordert, könnten den Rheinmetall-Kurs weiter explodieren lassen und treiben den gesamten Verteidigungssektor an. Auch Hensoldt und Renk Group legten zuletzt zu.

Die Kombination aus Index-Aufnahme, zukunftsweisender Technologiepartnerschaft und politischem Rückenwind könnte Rheinmetall in eine neue Bewertungsdimension katapultieren. Die Rheinmetall-Aktie hat in diesem Jahr bereits 191 Prozent zugelegt. Für die letzten 12 Monate steht sogar ein Plus von 250 Prozent zu Buche. Am Montag fiel die Aktie in einem schwachen Umfeld etwas zurück.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion