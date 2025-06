DAX klebt am EMA 50

Oberhalb der Märzhochs von 23.476 Zählern würde die Chance auf einen Folgeanstieg zunächst auf 23.711 und darüber 23.911 Punkte sichtlich anwachsen und könnte von sehr kurzfristig agierenden Händlern für ein Long-Investment genutzt werden. Im Anschluss allerdings sollte mit einer weiteren Verkaufswelle zurück auf 22.320 Punkte im Rahmen einer 123-Konsolidierung, ausgehend von den Rekordhochs aus Anfang Juni, gerechnet werden. Das Niveau um 23.911 Zählern können sich an Short-Positionen interessierte Anleger für einen potenziellen Einstieg auf der Unterseite vormerken, sofern an dieser Stelle der DAX auch tatsächlich zur Unterseite abdreht und entsprechende Topping-Muster ausbildet. Unterhalb der Vorwochentiefs müsste ein direkter Durchmarsch in die Zielzone von 22.120 Punkten stark angenommen werden.

Aktuelle Lage