Da geht noch was…

Das aktuelle Jahrestief markierte das Apple-Papier bei 169,21 US-Dollar Anfang April, was einem Kursabschlag ausgehend von 260,10 US-Dollar aus Ende Dezember von rund 36 Prozent entspricht. Nur mit Mühe und Not konnte ein untergeordneter Aufwärtstrend, verlaufend um 195,00 US-Dollar, verteidigt werden. Seit Ende April steckt Apple jedoch in einem sich zuspitzenden Keil (Wimpel) fest und konsolidiert grob seitwärts. Häufig werden solche charttechnischen Muster in der kurzzeitigen Trendrichtung aufgelöst, in diesem Fall zur Oberseite.

Gelingt es demnächst Preise von über 206,50 US-Dollar bei Apple zu etablieren, könnte ein Rücklauf an den 200-Tage-Durchschnitt bei 214,71 US-Dollar erfolgen, darüber würde im Rahmen einer zweiten Kaufwelle Kurspotenzial an 226,75 US-Dollar entstehen. Im Anschluss aber dürfte es wieder zu größeren Rücksetzern aufgrund der zuvor etablierten fünfwelligen Impulswelle kommen. Ein Durchbruch auf der Unterseite sowie das Niveau von 193,00 US-Dollar würde unweigerlich Verlustrisiken zurück in den Bereich der Jahrestiefs bei 169,21 US-Dollar eröffnen. Für beide Szenarien werden gleich im Anschluss passende Scheine vorgestellt.