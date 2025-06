Doosan Robotics stellt auf der Automatica 2025 die „AI Robot Solution" vor

Im Bereich „Automation to Reality" können Besucherinnen und Besucher eine Reihe von KI-integrierten Roboterlösungen entdecken. Insbesondere wird das Unternehmen KI-Robotertechnologien vorstellen, die in Zusammenarbeit mit NVIDIA und AWS entwickelt wurden. Dazu gehört „Voice to Real" , eine auf Spracherkennung basierende Lösung, die gemeinsam mit AWS entwickelt wurde, und eine verbesserte Version von Mixmaster Moodie , der auf der CES 2024 vorgestellt wurde. Ausgestattet mit einer 3D-Vision-Kamera versteht der kollaborative Roboter Alltagssprache, erkennt Benutzerabsichten, lokalisiert Objekte und führt entsprechende Aktionen autonom aus.

MÜNCHEN, 23. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Doosan Robotics hat seine Teilnahme an der Automatica 2025 angekündigt, Europas führender Automatisierungsmesse, die ab dem 24. Juni in München stattfindet. Im Rahmen der Veranstaltung wird Doosan seine innovative „AI Robot Solution" vorstellen und ein breites Spektrum intelligenter Robotertechnologien in einem zweiteiligen Ausstellungsbereich präsentieren: „Automation in Action" und „Automation to Reality" .

Die Material Handling Solution integriert drei kollaborative Roboter mit Bildverarbeitungsfunktionen, die es ihnen ermöglichen, Objekte ohne vorherige Schulung zu erkennen und zu manipulieren. Dieser Aufbau nutzt die Doosan-eigene Multi-Arm Dynamic Manipulation Engine, die mehrere Roboterarme koordiniert, um hochkomplexe und präzise Aufgaben gleichzeitig auszuführen.

Die Sanding Solution ermöglicht es Robotern, mithilfe von KI und 3D-Vision komplizierte Oberflächen autonom abzubilden und zu polieren, während die Inspection Solution mithilfe eines 3D-Scannersystems Außeninspektionen von Fahrzeugen in Echtzeit mit hoher Genauigkeit durchführt.

Ein weiteres Highlight ist „Sim to Real", eine Echtzeit-Bewegungssteuerungslösung, die NVIDIA Isaac Sim nutzt – eine Referenzanwendung auf Basis von NVIDIA Omniverse zur Simulation und zum Testen KI-gesteuerter Roboter – sowie CuRobo, eine CUDA-beschleunigte Robotikbibliothek. Durch GPU-Beschleunigung werden komplexe Robotertrajektorien blitzschnell berechnet. Die simulierten Bewegungen werden in Echtzeit auf physische Roboter übertragen und ermöglichen so einen präzisen und reaktionsschnellen Betrieb.

Der Bereich „Automation in Action" wird praktische Roboteranwendungen in den wichtigsten Phasen des Fertigungsprozesses demonstrieren, darunter Schweißen, Maschinenbedienung, Montage, Qualitätskontrolle und Palettieren. Diese Lösungen wurden gemeinsam mit europäischen Partnern entwickelt und werden bereits von weltweit führenden Unternehmen wie General Motors, Danone, Heineken und Royal Mail eingesetzt, was ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit und betriebliche Zuverlässigkeit auf dem europäischen Markt beweist.

Doosan Robotics wurde 2015 in Südkorea gegründet und ist auf KI-Roboterlösungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet leistungsstarke und benutzerfreundliche Automatisierungstechnologien für eine Vielzahl von Branchen weltweit. In Europa ist Doosan Robotics mit seiner Zentrale in Düsseldorf aktiv und engagiert sich stark im Vertrieb und Kundensupport.

