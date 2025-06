Das mit dem ZENKI-System ausgestattete SolarFlow von Zendure setzt an dieser Sonnensommmerwende neue Maßstäbe für Selbstversorgung

Für Aufdachanlagen bietet das SolarFlow 2400 AC die branchenweit erste KI-gestützte AC-gekoppelte Speicherlösung. Es ist ideal für die Optimierung von Zeitnutzungstarifen und verfügt über eine 2,88-kWh-AB3000X-Batterie (erweiterbar auf 17,28 kWh) und bidirektionale 800–2.400-W-Wechselstromleistung. Die Siliziumkarbid-Technologie der dritten Generation gewährleistet einen Wirkungsgrad von 96,5 % und bietet im netzunabhängigen Modus bis zu 2.400 W für die Selbstversorgung.

Beide Systeme verfügen über das ZENKI Heimenergie-Managementsystem, das mithilfe von KI den Verbrauch, das Wetter und die Tarife von über 700 europäischen Anbietern analysiert. ZENKI ermöglicht durch hochpräzise Anpassungen (unter 3 Sekunden mit einer Genauigkeit von 1 W) Energieeinsparungen von bis zu 42 % bei den Energiekosten. Das intuitive Dashboard ermöglicht es den Nutzern, Nachhaltigkeit zu leben und Energieunabhängigkeit zu erreichen.

Der längste Tag des Jahres erinnert uns an das immense Potenzial der Sonnenenergie. Zendure lädt Haushalte in ganz Europa dazu ein, den Schritt in Richtung echter Energieunabhängigkeit zu wagen. Ob Sie in der Stadt zur Miete wohnen oder ein Haus mit Dachanlage besitzen – die SolarFlow-Serie in Kombination mit ZENKI ist Ihr Schlüssel zu einem intelligenteren, saubereren und unabhängigeren Leben in diesem Sommer.

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist ein führender EnergyTech-Innovator mit Sitz in den Technologiezentren Silicon Valley (USA), Greater Bay Area (China), Japan und Deutschland. Die Mission von Zendure ist es, durch die Weiterentwicklung der neuesten Energietechnologie zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte bereitzustellen. Das revolutionäre Balkon-Energiespeichersystem SolarFlow wandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und belastbare Energiequelle für den Alltag um.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg

