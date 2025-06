Bitcoin stürzt unter 99.000 US-Dollar – Iran-Krise entfacht Panik im Kryptomarkt

Die marktführende Kryptowährung notierte am Montagmorgen bei 101.561 US-Dollar, nachdem sie in den letzten 24 Stunden auf ein Tief von 98.290 US-Dollar gefallen war. Ethereum verlor zwischenzeitlich auch über 10 Prozent. Der Krypto Fear & Greed Index sank von 40 auf 37 Punkte – und liegt damit nun im "Fear"-Bereich (Stand: 8:45 Uhr MESZ).

Die jüngsten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die Sorge vor wieder anziehender Inflation haben am Wochenende eine massive Verkaufswelle an den Kryptomärkten ausgelöst. Bitcoin fiel am Sonntag zeitweise unter die Marke von 99.000 US-Dollar – der niedrigste Stand seit über einem Monat – bevor sich der Kurs leicht erholte. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Solana und XRP gerieten stark unter Druck.

Geopolitischer Schock trifft auf fragile Markttechnik

Auslöser der abrupten Kursverluste waren Berichte über US-Luftangriffe auf iranisches Territorium, woraufhin der Iran drohte, die Straße von Hormus zu blockieren – eine der wichtigsten Öl-Handelsrouten der Welt, durch die rund 20 Prozent des globalen Ölaufkommens transportiert werden. JPMorgan warnte am Sonntag, dass ein vollständiger Schiffverkehrsstopp Ölpreise auf bis zu 130 US-Dollar pro Barrel treiben könnte.

Ein solcher Preisschock würde auch die Inflation wieder deutlich anheizen. Ein führendes US-Makroanalysehaus warnte, dass die Inflation in den USA wieder auf bis zu 5 Prozent steigen könnte – ein Niveau, das zuletzt im März 2023 erreicht wurde, als die Fed noch aktiv die Zinsen erhöhte.

Bitcoin verliert Inflationsschutz-Narrativ

Die geopolitische Eskalation trifft auf einen sensiblen Zeitpunkt: Viele Anleger hinterfragen nun erneut den geldpolitischen Ausblick. Die Erwartung sinkender Leitzinsen – bislang ein Treiber für risikobehaftete Assets wie Krypto – gerät ins Wanken.

Obwohl Bitcoin häufig als Inflationsschutz bezeichnet wird, verhält sich der Marktführer derzeit eher wie ein hochvolatiler Tech-Wert. Daten des Analysehauses Kaiko zeigen, dass die Korrelation zwischen Bitcoin und dem Nasdaq 100 in den letzten Wochen stark gestiegen ist.

ETF-Zuflüsse brechen ein

Institutionelle Marktteilnehmer haben sich zuletzt ebenfalls zurückgezogen: Laut CoinGlass flossen zwischen Montag und Mittwoch der Vorwoche noch über 1,04 Milliarden US-Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs. Ab Donnerstag kamen die Zuflüsse praktisch zum Erliegen, am Freitag wurden lediglich 6,4 Millionen US-Dollar an Nettomitteln verzeichnet. Dies fiel zeitlich zusammen mit Präsident Trumps abruptem Abbruch des G7-Gipfels und der Ankündigung eines zweiwöchigen Überprüfungsverfahrens hinsichtlich militärischer Optionen gegenüber dem Iran.

Technische Verkaufssignale und Liquidationen verstärken Abwärtsdruck

Der technische Bruch unter die psychologisch wichtige Marke von 99.000 US-Dollar löste am Sonntag eine Lawine an Zwangsliquidationen aus. CoinGlass schätzt, dass binnen 24 Stunden über 1 Milliarde US-Dollar an Long-Positionen liquidiert wurden.

Die stärksten Rückgänge verzeichneten neben Bitcoin vor allem Altcoins wie Solana, Dogecoin und XRP, die allesamt zweistellige Verluste hinnehmen mussten. Die Bitcoin-Dominanz legte dadurch inmitten des Abverkaufs um knapp 2 Prozentpunkte auf 65 Prozent zu.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion