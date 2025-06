USA greifen Iran an – Hormus droht zur Öl-Hölle zu werden

Die globalen Finanzmärkte starten nervös in die Woche: Nach US-Luftangriffen auf drei iranische Atomanlagen legten die Ölpreise am Montag kräftig zu. Brent notierte zeitweise bei über 78 US-Dollar, WTI stieg auf 75 US-Dollar – die höchsten Werte seit Januar. Hintergrund ist die mögliche Sperrung der Straße von Hormus, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels läuft. Das iranische Parlament hat bereits zugestimmt, das letzte Wort liegt aber beim Obersten Sicherheitsrat und dem geistlichen Führer.

Während sich Anleger auf mögliche Gegenmaßnahmen Teherans vorbereiten, stieg der US-Dollar, Gold gab auf bis zu 3.350 US-Dollar je Unze nach. Die Aktienmärkte in Asien reagierten uneinheitlich. Auch in Hongkong, Indien und Australien dominierten Unsicherheit und schwächere Kursverläufe. Besonders Schifffahrts- und Rüstungswerte legten dagegen zu – Spekulationen über steigende Frachtraten und Verteidigungsausgaben trieben das Segment an.