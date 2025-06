Monumental Energy meldet Abschluss der Aufwältigungsarbeiten und Wiederaufnahme der kommerziellen Produktion im Erdöl- und Erdgasbohrloch Copper Moki-2 in Neuseeland

Primäres Ziel der Aufwältigung von CM-2 war die Wiederherstellung der Erdöl- und Erdölbegleitgas-Produktion aus den Sanden von Mt. Messenger und die Beseitigung von Durchflussbehinderungen, die bei früheren Arbeiten festgestellt wurden. Außerdem umfasste das Programm die Durchbohrung und Prüfung bisher unerschlossener Kohlenwasserstoffzonen.

In CM-2 wurden drei neue Abschnitte durchbohrt, was voraussichtlich dazu beitragen wird, dass sich die Spülproduktionsraten und die Gesamtproduktion erheblich erhöhen. Die ersten Anzeichen bestätigen, dass die neue Pumpe wie erwartet funktioniert, wobei etwa 300 Barrel Sole – die zuvor zur Aufrechterhaltung des Drucks verwendet wurden – erfolgreich aus dem Bohrloch gepumpt wurden.

Die Aufwältigung von Copper Moki-1 (CM-1) wird voraussichtlich etwa 10 Tage in Anspruch nehmen. Im Erfolgsfall wird das Bohrloch zusammen mit CM-2 in die kontinuierliche Förderung überführt. Monumental Energy und NZEC erwarten aus beiden Bohrlöchern signifikante Spülproduktionsraten.

Zum Zeitpunkt des ursprünglichen Bohrprogramms in Copper Moki gab es in Neuseeland einen Gasüberschuss, sodass das Feld vom Gasnetz isoliert blieb. Heute ist das Feld vollständig in die Gasinfrastruktur integriert, was eine bedeutende Einnahmemöglichkeit darstellt, die zuvor nicht gegeben war.

CM-1 und CM-2 wurden ursprünglich nicht aufgrund von Problemen mit der Lagerstätte, sondern aufgrund mechanischer Probleme im Laufe der Zeit stillgelegt. Für die Wiederaufnahme der Produktion waren lediglich die üblichen Wartungsarbeiten und eine Aufrüstung der Anlagen erforderlich. Ende 2024 schloss Monumental Energy eine Vereinbarung mit NZEC ab, um die Bohrlöcher wieder in Betrieb zu nehmen, da NZEC seinen Schwerpunkt auf ein Geschäftsmodell für Gasspeicherung verlagerte. Die Bestimmungen der Vereinbarung sehen vor, dass Monumental Energy eine 25%ige Royalty auf die gesamte Öl- und Gasproduktion des Standorts Copper Moki erhält, sobald seine ursprüngliche Kapitaleinlage von 75 % vollständig zurückgezahlt ist.