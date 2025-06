Nach Nato-Einigung erwacht Skepsis bei Rüstungswerten

SirWilliams schrieb 17.06.25, 23:14

1 Woche Urlaub kann ganz schön viel bewegen auf diesem Planeten, vom Israel / Iran Kriegsausbruch bis hin zu IVECO Übernahme Gerüchten gibt es viele Impulse für bald steigende Kurse. Lediglich die Sommerträgheit senkt die Handelsdynamik, aber auch nor vorerst.



IVECO Übernahme

Zitat: "Im Rennen um die Übernahme von Iveco Defence Vehicles (IDV) steht Rheinmetall gemeinsam mit Leonardo als aussichtsreicher Bieter in Konkurrenz zu Indra, Bain Capital und einem australischen Anbieter. Das Konsortium „Leonardo Rheinmetall Military Vehicles“ (LRMV) strebt den Zuschlag für die militärische Sparte des italienischen Iveco-Konzerns an. Indra will sich bei einem Zuschlag für das LRMV-Konsortium auch in zweiter Reihe beteiligen. Der Verkauf wird bis Ende 2025 erwartet...."



Die geplante Übernahme der Sparte Iveco Defence Vehicles durch Rheinmetall und Leonardo gilt mittlerweile als sehr wahrscheinlich. Beide Unternehmen haben ihr Interesse offiziell bekundet und streben eine gemeinsame Akquisition an. Strategisch wäre dies ein bedeutender Schritt, da die Übernahme nicht nur bestehende Synergien innerhalb des Leonardo-Rheinmetall-Joint Ventures stärkt, sondern auch die Produktions- und Absatzbasis in Europa erweitert.



Die bisher bekannten Konkurrenzangebote gelten als weniger aussichtsreich. Angesichts der Tatsache, dass Iveco ein italienisches Unternehmen ist, dürfte die italienische Regierung eine Lösung mit starker nationaler Beteiligung bevorzugen, was dem Konsortium Leonardo-Rheinmetall zusätzliche Vorteile verschafft.



Ein erfolgreicher Abschluss könnte kurzfristig zu einem deutlichen Kursschub führen, da die Marktteilnehmer ein solches Szenario bislang nur begrenzt eingepreist haben. Die Entscheidung wird voraussichtlich im Sommer 2025 fallen. Selbst im unwahrscheinlichen Fall eines Zuschlags an ein anderes Konsortium wäre die fundamentale Wachstumsstory von Rheinmetall nicht gefährdet. Insgesamt überwiegt daher klar das Aufwärtspotenzial.



Quelle: https://www.finanztrends.de/news/rheinmetall-aktie-iveco-uebernahme-waere-positiv/



NATO Gipfel

Dienstag, 24. Juni 2025 – Mittwoch, 25. Juni 2025



Startschuss für zahlreiche Planungen, Auftragsvergabe beginnt ab diesem Zeitpunkt und läuft bis Jahresende.

Ab diesem Datum werden konkrete Vergaben erwartet, die in den kommenden Monaten für zusätzliche Impulse sorgen dürften. Spätestens mit dem Q2-Bericht am 07.08.2025 ist mit einer Reihe positiver Meldungen zu rechnen, die das operative Wachstum untermauern. Auch aus dieser Richtung ist mit verstärkter Dynamik zu rechnen, was eine nachhaltige Beendigung der aktuellen Kurskorrektur begünstigen dürfte.



IRAN / Israel Krieg

Ein neuer Konflikt verstärkt die globale Rüstungsdynamik

Parallel zum Krieg in der Ukraine hat ein weiterer militärischer Konflikt begonnen, der zahlreiche Länder weltweit dazu veranlassen dürfte, ihre Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. Dies könnte auch auf internationaler Ebene neue Auftragschancen für Rheinmetall eröffnen, ein Faktor, der bislang noch nicht im Aktienkurs reflektiert ist. Sollte sich zudem die Beteiligung der USA konkretisieren, wäre mit einer zusätzlichen Beschleunigung der weltweiten Rüstungsnachfrage zu rechnen mit positiven Auswirkungen auf die gesamte Branche.



Quelle: https://www.fr.de/politik/teheran-live-news-ticker-israel-greift-atomanlagen-im-iran-an-explosionen-in-zr-93782735.html



BörsenCrash - USA vor Kriegseintritt

Marktrotation in Rüstungswerte wahrscheinlich. Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage zeichnet sich eine erneute Sektorrotation ab: Weg von zyklischen oder klassischen Aktien hin zu defensiven Werten, insbesondere in der Rüstungsindustrie. Sollte es noch heute zu einer militärischen Reaktion der USA kommen, dürfte der Gesamtmarkt morgen unter Druck geraten. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass Kapital verstärkt in sicherheitsrelevante Titel fließt. Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall könnten dadurch erneut profitieren.



Quelle: https://www.fr.de/politik/teheran-live-news-ticker-israel-greift-atomanlagen-im-iran-an-explosionen-in-zr-93782735.html



Die Aussichten für Rheinmetall bleiben äußerst vielversprechend. Neben den anhaltend positiven Fundamentaldaten und der dynamischen Auftragslage sorgt ein weiterer Katalysator für zusätzliches Potenzial: Am 20. Juni wird Rheinmetall in den EuroStoxx 50 aufgenommen.



Dieser Schritt dürfte regelmäßige Mittelzuflüsse aus passiven Anlageinstrumenten wie ETFs sowie von Fondsmanagern nach sich ziehen, insbesondere zum Monatsbeginn und zur Monatsmitte, wenn neue Mittel investiert werden. Die Aufnahme in einen Leitindex wie den EuroStoxx 50 erhöht zudem die Sichtbarkeit bei internationalen Investoren und stärkt die Wahrnehmung als europäischer Schlüsselwert im Verteidigungssektor.