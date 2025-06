Sondersendungen interessieren trotz lauen Sommerabends

Der "Polizeiruf 110: Spiel gegen den Ball" mit den Ermittlern Ross und Luschke (André Kaczmarczyk und Gisa Flake) sowie Wiktor Krol (Klaudiusz Kaufmann) vom deutsch-polnischen Kommissariat in Swiecko war der letzte neue ARD-Sonntagskrimi vor der Sommerpause, die bis Mitte September dauern soll.

Das ZDF strahlte von 19.10 Uhr bis 19.25 Uhr das "ZDF spezial - Eskalation in Nahost - USA greift Iran an" aus - das schauten sich 3,05 Millionen an (18,1 Prozent). RTL zeigte um 20.15 Uhr das 15-minütige "Aktuell Spezial: Trump macht ernst - USA greifen Iran an" - das sahen im Schnitt 800.000 Leute (3,7 Prozent)./gth/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 31,10 auf Tradegate (23. Juni 2025, 09:46 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -1,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,17 %. Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,81 Mrd.. RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1755. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -32,15 %/+38,93 % bedeutet.