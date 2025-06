Neue Angriffe aus dem Iran auf Israel

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Armee hat neue Raketenangriffe aus dem Iran gemeldet. Die Luftabwehr sei im Einsatz, um die Gefahr abzuwehren, teilte das israelische Militär mit. In mehreren Gegenden im gesamten Land gab es während mehrerer Angriffswellen Raketenalarm, darunter in Tel Aviv und Jerusalem. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wurde angewiesen, sich in Schutzräume zu begeben. Unbestätigten Berichten zufolge gab es Einschläge. Über Schäden oder Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Israels Armee hatte zuvor erneut Ziele im Iran angegriffen.

Die der iranischen Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim meldete, es seien in zwei Wellen Dutzende Drohnen verschiedener Art auf Israel abgefeuert worden./cir/DP/stw