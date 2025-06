E-Invoicing könnte der deutschen Wirtschaft 12 Mrd. Euro einbringen

Neue globale Studie von Avalara und Cebr zeigt die transformative Kraft der elektronischen Rechnungsstellung in Deutschland und in fünf anderen wichtigen Märkten

Produktivitätsvorteile könnten Unternehmen und Regierungen wirtschaftliche Gewinne in Milliardenhöhe bescheren

KARLSRUHE, Deutschland, 23. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Avalara Inc., ein führendes Unternehmen für moderne Steuer-Compliance-Automatisierung, hat in Zusammenarbeit mit dem Center for Economics and Business Research (Cebr) einen wegweisenden globalen Bericht veröffentlicht, der die wirtschaftlichen Auswirkungen der Einführung der elektronischen Rechnungsstellung (E-Invoicing) quantifiziert.

Die Studie, die sich auf Deutschland, Frankreich, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Indien und Australien bezieht, zeigt, dass durch Produktivitätssteigerungen, schnellere Zahlungen und weniger Betrug insgesamt ein jährliches Wirtschaftspotenzial von 616 Milliarden US-Dollar besteht. Allein in Deutschland könnten durch die vollständige Einführung der elektronischen Rechnungsstellung jährlich 13,3 Milliarden US-Dollar, also etwa 12,2 Milliarden Euro, erwirtschaftet werden.

Wirtschaftlicher und geschäftlicher Nutzen

Der Bericht zeigt, dass die Umstellung auf die elektronische Rechnungsstellung messbare wirtschaftliche Vorteile für Staaten sowie finanzielle und betriebliche Effizienzsteigerungen für Unternehmen bringt. Ein durchschnittliches deutsches Unternehmen, das die elektronische Rechnungsstellung einführt, könnte jährliche Produktivitätsgewinne in Höhe von 493.900 US-Dollar (über 450.000 Euro) erzielen. Andernorts könnte die elektronische Rechnungsstellung 16,9 Milliarden US-Dollar in Frankreich, 15,1 Milliarden US-Dollar in Australien, 11,2 Milliarden US-Dollar im Vereinigten Königreich, 3,7 Milliarden US-Dollar in Indien und enorme 116 Milliarden US-Dollar in den USA einbringen.

„E-Invoicing ist nicht nur eine Lösung zur Einhaltung von Vorschriften, sondern ein Wachstumsmotor für die globale Wirtschaft und Unternehmen", sagte Ross Tennenbaum, Präsident von Avalara. „Unsere Studie mit Cebr beweist, dass je schneller wir Unternehmen bei der Umstellung auf die elektronische Rechnungsstellung helfen, desto mehr können wir dazu beitragen, Milliarden an Produktivitätsgewinnen und Effizienzsteigerungen im täglichen Geschäft freizusetzen."