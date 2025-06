Gut ein Viertel der Kinder lebte 2024 in kinderreichen Familien

WIESBADEN (ots) -



- 26 % der Kinder lebten mit zwei oder mehr Geschwistern zusammen, 44 % mit

einem Geschwisterkind, 30 % ohne Geschwister

- Familien mit Einwanderungsgeschichte doppelt so oft mit drei oder mehr Kindern

wie Familien ohne Einwanderungsgeschichte



In Deutschland lebte 2024 gut jedes vierte Kind (26 %) in einer kinderreichen

Familie. In einer kinderreichen Familie leben mindestens drei Kinder in einem

gemeinsamen Haushalt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von

Ergebnissen des Mikrozensus mitteilt, lebten 18 % Kinder mit zwei Geschwistern

in der Familie. Mit drei oder mehr Geschwistern wohnten 8 % der Kinder zusammen.

Rund 30 % der Kinder lebten ohne Geschwister und 44 % mit einem Geschwisterkind

in der Familie.









In den vergangenen Jahrzehnten haben sich diese Anteile kaum verändert. So

lebten im Jahr 1996 rund 31 % der Kinder ohne Geschwister, 44 % mit einem

Geschwisterkind und 25 % in kinderreichen Familien. Dabei ist der Anteil von

Kindern in kinderreichen Familien von 1996 bis 2015 zunächst leicht auf 23 %

zurückgegangen, um dann bis zum Jahr 2024 wieder auf 26 % anzusteigen. Im

Gegenzug ist der Anteil von Kindern ohne Geschwister von 1996 bis 2015 von 31 %

auf 33 % angestiegen und anschließend bis 2024 wieder 30 % gesunken. Hintergrund

für die Entwicklungen der letzten zehn Jahre dürfte vor allem die Zuwanderung in

den Jahren ab 2015 sein.



In 13 % der Familien leben mindestens drei Kinder



Bezogen auf die Zahl der Familien in Deutschland betrug der Anteil von

kinderreichen Familien 13 %. Dabei sind kinderreiche Familien in den westlichen

Bundesländern mit rund 13 % etwas häufiger vertreten als in den östlichen

Ländern mit 11 %.



Familien mit Einwanderungsgeschichte hatten häufiger drei oder mehr Kinder als

Familien ohne Einwanderungsgeschichte. 2024 lebten in 19 % der Familien mit

Einwanderungsgeschichte mindestens drei Kinder, in Familien ohne

Einwanderungsgeschichte traf dies nur auf rund 10 % zu.



Der Anteil an kinderreichen Familien ist bei Familien mit zwei Elternteilen

höher als bei Alleinerziehenden: In Paarfamilien wiesen 15 % der Familien

mindestens drei Kinder auf. Unter den Alleinerziehenden lag der Anteil hingegen

bei 8 %.



Methodische Hinweise:



Die dargestellten Ergebnisse basieren auf dem Mikrozensus, für welchen jährlich

rund 1 % der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Alle Angaben beruhen auf

Selbstauskünften der Befragten. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die Seite 1 von 2 Seite 2 ►





