Mehr Investitionen und Projekte Neues Vertrauen in Südamerikas Bergbau Die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Bergbausektor in Lateinamerika hellen sich von niedrigem Niveau aus auf, mehr Investoren wagen den Schritt in den Bergbausektor der Region. Es war ein kleiner Paukenschlag für das an der Börse mit knapp …