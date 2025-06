FREQUENTIS gewinnt ICCA-Award für weltweit erste Client-Plattform für Mission Critical Services

Wien (IRW-Press/23.06.2025) -

* Die MissionX Android SDK-Lösung von Frequentis wurde bei den International Critical Communications Awards 2025 als "Best MCX Product or Solution of the Year" ausgezeichnet

* Die Plattform, die zuverlässiges Breitband für Rettungsdienste ermöglicht, ist die erste ihrer Art, die vom Global Certification Forum zertifiziert wurde

Frequentis wurde mit dem International Critical Communications Award (ICCA) in der Kategorie "Best MCX Product or Solution of the Year" für sein MissionX Android SDK ausgezeichnet. Es ist dies die weltweit erste vom Global Certification Forum (GCF) zertifizierte Client-Plattform für Mission Critical Services (MCS).