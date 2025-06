Unternehmensstimmung tritt auf der Stelle

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juni nach zwei Rückschlägen in Folge nicht verbessert und signalisiert damit weiter nur ein geringfügiges Wachstum. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex verharrte auf 50,2 Punkten, wie S&P am Montag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg auf 50,4 Punkten erwartet. Der Stimmungsindikator bleibt damit nur knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

In den Industriebetrieben der Eurozone zeigte der Stimmungsindikator keine Veränderung. Er verharrte mit 49,4 Punkten unter der Expansionsschwelle. Der Indikator für die Stimmung im Dienstleistungssektor stieg hingegen leicht um 0,3 Punkte auf 50,0 Punkte.