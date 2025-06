Hellofresh, Tesla, Novo Nordisk und Zalando – Die Analystenstimmen des Tages

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 10 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es sei aktuell schwierig, einen Kurstreiber auszumachen, schrieb Marcus Diebel in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Vermutlich müsse der Kochboxenversender zunächst einige Quartale Vertrauen wieder aufbauen, bis es zu einer Neubewertung komme.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla anlässlich des Starts des Robotaxi-Dienstes in Austin von 190 auf 215 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Anlegerinteresse sei hoch, schrieb Joseph Spak in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Tesla sei einzigartig gut aufgestellt für ein derartiges Angebot. In seinem Modell macht das Robotaxi nun alleine 99 US-Dollar je Aktie aus, während er dem gewohnten Elektroautogeschäft nur einen Wert von 25 US-Dollar je Anteil zuschreibt. Damit bliebe in seiner Kalkulation eine 180 US-Dollar große Lücke zum aktuellen Aktienkurs.

JPMorgan stuft Novo Nordisk auf "Overweight"

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Studiendaten zu Cagrisema auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 dänischen Kronen belassen. Der Markt habe das Adipositas-Medikament möglicherweise zu schnell abgetan, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Profil von Cagrisema sei eventuell wettbewerbsfähiger als angenommen.

RBC senkt das Kursziel für Zalando

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Hauptsächlich wegen höherer Marketingkosten zur Steigerung des Umsatzes habe er seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Online-Händlers bis 2026 gesenkt, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Derweil seien die Geschäfte im März sehr gut gelaufen. Im April sei das Wachstum immer noch positiv gewesen, aber nicht so gut wie im Vormonat.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

