Dax holt nach US-Iran-Angriff Verluste auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen sind die geopolitischen Sorgen der Anleger am Montag wieder etwas größer geworden. Nach schwachem Auftakt konnte der Dax seine Verluste jedoch aufholen in der Hoffnung, dass eine Eskalation der Lage nicht unmittelbar bevorsteht, während über einen Wechsel der Führung im Iran debattiert wird. Aus Sicht des Botschafters in Frankreich ist Teheran außerdem nicht im Krieg mit den USA.

Der Dax lag am Ende der ersten Handelstunde mit 23.348 Zählern so gut wie auf seinem Schlussniveau vom Freitag. Der deutsche Leitindex entging damit einem erneuten Test seiner 50-Tage-Durchschnittslinie, die bei Anlegern als mittelfristiger Indikator beliebt ist. Der MDax schaffte es zuletzt mit 0,04 Prozent ins Plus auf 29.376 Punkte und auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx war mit 0,1 Prozent ins Plus vorgedrungen.