25 Jahre Abwärtstrend: Steht diese Aktie jetzt vor neuen Rekordnotierungen?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Cisco

Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco war lange der Inbegriff für das Platzen der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden US-Dollar war Cisco im März 2000 das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Ähnlich wie heute die KI-Beschleuniger von Nvidia sowie die dazugehörige Programmierschnittstelle CUDA bot der Konzern damals mit seinen Routern Produkte und Dienstleistungen, die kaum ein anderes Unternehmen konkurrenzfähig anbieten konnte.

Doch die Kursentwicklung war der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt, die Bewertung zu ambitioniert. Es folge ein Crash, von dem sich die Aktie bis heute nicht erholt hat. Nichtsdestotrotz ist Cisco inzwischen wieder einen Blick wert. Wenngleich sich das in der Bilanz noch nicht so richtig niedergeschlagen hat, gilt das Unternehmen als KI-Gewinner, da der rasante Auf- und Ausbau von Rechenzentren die Hardware von Cisco wieder relevanter macht. Außerdem hat sich die Aktie von vielen Anlegerinnen und Anlegern noch unbemerkt zuletzt deutlich besser als der Gesamtmarkt oder vergleichbare Papiere entwickelt.

Am Freitag gelang mit einem Kurs von 66,65 US-Dollar nicht nur ein 52-Wochen-Hoch, sondern sogar der höchste Stand seit September 2020. Solche markanten Hochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Aber auch fundamental hat das Unternehmen einiges zu bieten. Sollten Anlegerinnen und Anleger daher jetzt auf eine Anschluss- und Ausbruchsrallye des Interneturgesteines wetten?

Cisco Chartsignale

Neues Mehrjahreshoch: Die Cisco-Aktie ist am Freitag auf den höchsten Stand seit fast 25 Jahren gestiegen. Das bedeutet aus technischer Sicht ein starkes Kaufsignal.

Die Cisco-Aktie ist am Freitag auf den höchsten Stand seit fast 25 Jahren gestiegen. Das bedeutet aus technischer Sicht ein starkes Kaufsignal. Starker Aufwärtstrend: Das Papier handelt sowohl kurz- als auch mittelfristig in einem dynamischen Aufwärtstrend. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Das Papier handelt sowohl kurz- als auch mittelfristig in einem dynamischen Aufwärtstrend. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Chance auf Anschlussrallye: Auf den Ausbruch über frühere Widerstände dürfte eine Anschlussrallye folgen. Diese These wird von den technischen Indikatoren unterstützt.

Auf den Ausbruch über frühere Widerstände dürfte eine Anschlussrallye folgen. Diese These wird von den technischen Indikatoren unterstützt. Zahlreiche Unterstützungen: Zur Unterseite ist Cisco gut abgesichert. Auch der Einbruch im April hat bewiesen, dass das Abwärtspotenzial begrenzt ist.

Hier könnte eine 25-jährige Leidensgeschichte zu Ende gehen!

Ein Plus von knapp 42 Prozent ist der Aktie trotz einer scharfen Korrektur auf dem Höhepunkt der von US-Präsident Donald Trump verursachten Zollpanik im April in den vergangenen 12 Monaten gelungen. Damit konnte Cisco KI-Überflieger Nvidia um das Vierfache outperformen. Damit muss sich der Netzwerktechnikspezialist derzeit nur „Big Blue“ IBM geschlagen geben, das vom Hype um Quantencomputer profitieren konnte und sich gegenüber dem Stand vom 21.06.2024 sogar um 60,6 Prozent verteuern konnte.

Neben einer günstigen Bewertung, dazu später mehr, bot Cisco zuletzt Anzeichen für die in den vergangenen Jahren schon so erhoffte Wachstumswende. Im abgelaufenen Quartal legten die Erlöse um 11,4 Prozent zu und damit so stark wie seit zwei Jahren nicht. Vor allem bei den Hardware-Verkäufen konnte sich das Unternehmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit einem Plus von 15,0 Prozent deutlich steigern. Neben Netzwerk- waren vor allem auch Sicherheitslösungen gefragt. Diese Sparte gilt als besonders resilient gegenüber konjunkturellen Schwächephasen.

Sehr stabile Trendlage – trotz scharfer Korrektur

Die neuerlichen Wachstumshoffnungen haben zu anhaltend starken Wertpapierkäufen geführt. Das hat der Aktie neben dem höchsten Stand seit fast 25 Jahren auch einen Ausbruch über 65 US-Dollar beschert. Kurse oberhalb dieses Widerstandes konnten noch im Februar nicht dauerhaft verteidigt werden. Inzwischen deutet aber einiges auf einen nachhaltigen Ausbruch und damit die Chance auf eine Anschlussrallye hin.

Seit dem Corona-Crash befindet sich die Aktie in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Dieser mündete mit Blick auf die seither erzielten Zwischenhochs zwar in einen Seitwärtstrend, ihre konstruktiven Tendenzen hat die Aktie seither aber nicht aufgegeben, wie die Aufwärtstrends in den technischen Indikatoren RSI (Relative-Stärke-Index) und MACD zeigen.

Die haben die übergeordnete Erholung von Cisco stets unterstützt und auch nach Schwächephasen immer wieder für Kaufinteresse gesorgt. So gelangen auch auf niedrigeren Zeitebenen immer wieder Aufwärtstrends – zuletzt nach dem Einbruch im April.

Technische Indikatoren bieten Platz nach oben

Von diesem erholten sich die Anteile mithilfe einer äußerst dynamischen Rallye. Das große Vertrauen in eine rasche Erholung dürfte dem erfolgreichen Test der Unterstützungszone um 52,50 US-Dollar zu verdanken sein, wo neben einem horizontalen Support auch die 200-Tage-Linie verläuft. Außerdem profitiert Cisco anhaltend von dem Golden Cross der Durchschnittslinien aus dem vergangenen Winter, das für ein Kaufsignal gesorgt hatte.

Trendbestätigend waren zuletzt der Trendstärkeindikator MACD, der trotz der Korrektur im April sein positives Vorzeichen behaupten konnte und damit stets einen intakten, übergeordneten Aufwärtstrend anzeigte. Zusätzlich entfachte der zwischenzeitlich überkaufte Relative-Stärke-Index Kaufinteresse, während er nun einen dynamischen, aber noch nicht überkauften Aufwärtstrend anzeigt.

Hohes Aufwärtspotenzial, aber nur begrenzte Abwärtsrisiken

Damit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen und Anschlussgewinne erzielen kann. Selbst neue Allzeithochs und ein Ende der 25-jährigen Konsolidierung ist mittelfristig denkbar. Neben der Aufwärtstrendoberkante befindet sich nur im Bereich von 70,00 US-Dollar noch ein Widerstandsbereich. Wird dieser überwunden, dürfte sich den Käuferinnen und Käufern auf dem Weg zu einem Kurs oberhalb von 80,00 US-Dollar nur wenig entgegenstellen.

Gleichzeitig ist die Aktie zur Unterseite gut abgesichert. Ein erneuter Test der 200-Tage-Linie gilt nach dem Crash im April als unwahrscheinlich. Selbst wenn sich das Gesamtmarktumfeld oder das Sentiment gegenüber Cisco eintrüben sollte, stellen die Unterstützung bei 60,00 US-Dollar sowie die bei etwa 57,50 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie wirksame Supports dar.

Moderate Bewertung, Experten mehrheitlich zuversichtlich

Auch die Bewertung der Aktie dürfte für einen „natürlichen“ Boden einerseits und weiteres Aufwärtspotenzial andererseits sorgen. Mit einem für das kommende Geschäftsjahr erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,5 liegt Cisco zwar deutlich über seinem Fünfjahresdurchschnitt. Im Vergleich zur Peergroup, die im Mittel mit einem KGV von 22,5 bewertet wird, besteht aber ein deutlicher Abschlag. Auch bei anderen Bewertungskennziffern, wie dem Verhältnis aus Unternehmenswert und operativem Gewinn (EV/EBITDA) und dem Kurs-Cashflow-Verhältnis bietet Cisco deutliche Vorteile gegenüber zuletzt gefragteren Werten wie Arista Networks oder Motorola.

Angesichts der moderaten Unternehmensbewertung sind Wall-Street-Expertinnen und -Experten mehrheitlich optimistisch für das Papier und seine zukünftige Kursentwicklung. Bei insgesamt 25 Empfehlungen bringt es Cisco 16 Mal auf „Kaufen“ oder „Übergewichten. Dem stehen acht Bewertungen mit „Halten“ sowie eine zum Reduzieren der Anteile gegenüber. Das ergibt in Summe eine Bewertung mit „Kaufen“. Bemerkenswert dabei ist, wie schnell sich der Konsens verändert hat: Noch vor wenigen Monaten war Cisco mehrheitlich mit „Halten“ bewertet.

Im Schnitt nennen Analystinnen und Analysten ein Kursziel von 69,87 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 5,4 Prozent impliziert. Das derzeit höchste Kursziel liegt bei 80,00 US-Dollar, was bereits im Bereich des 2000 erzielten Allzeithochs läge. Das niedrigste Kursziel liegt mit 56,00 US-Dollar hingegen im aktuellen Unterstützungsbereich. Selbst der pessimistischste Experte ist im Falle einer Korrektur also nicht von signifikanten Abwärtsrisiken für das Unternehmen und seine Aktie überzeugt. Damit liegt das Chance-Risiko-Verhältnis klar auf der Oberseite.

Cisco auf einen Blick

ISIN: US17275R1023

US17275R1023 Börsenwert: 262,6 Milliarden US-Dollar

262,6 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,47 Prozent

2,47 Prozent KGVe 2026: 16,5

16,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

