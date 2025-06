1 Million Robotaxis? Erstes Tesla-Robotaxi rollt in Austin – Beginn einer milliardenschweren Wette Tesla hat am Sonntag seinen ersten Robotaxi-Dienst in Austin/Texas gestartet – ein zentraler Bestandteil von CEO Elon Musks ambitionierten Plänen für autonome Fahrzeuge. Und er hat ein gewagtes Versprechen im Gepäck ...