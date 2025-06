AirHelp launcht kostenlose Flight-Tracking-App für Passagiere

Berlin (ots/PRNewswire) -



- Travel-Tech-Unternehmen AirHelp startet mit neuer App für Flugverfolgung in

Echtzeit, Störungswarnungen und zusätzlichen Optionen für mehr Schutz

- Im Falle von Flugstörungen werden Passagiere automatisch über

Entschädigungsansprüche benachrichtigt

- Fluggäste können ihre zukünftigen Reisen sowie ihr Gepäck über Airhelp+

einfach in der App schützen und versichern lassen



Das Travel-Tech-Unternehmen AirHelp (https://www.airhelp.de/) , das Passagiere

im Fall von Flugstörungen unterstützt, gibt heute den Start seines neuen AirHelp

Flight and Claim Trackers (https://www.airhelp.de/app/) bekannt. Als erste

unlimitierte, kostenlose App zur Flugverfolgung auf dem Markt dient die

Plattform als Reisebegleiter für Passagiere, die sich diesen Sommer und darüber

hinaus in einer zunehmend chaotischen Reiselandschaft zurechtfinden müssen.





Entschädigungswarnungen in Echtzeit Die Zahl der Flugunterbrechungen nimmt zu:Im Jahr 2024 waren europaweit über 287 Millionen Passagiere von Verspätungen undAnnullierungen betroffen. Dank unbegrenzter Echtzeit-Flugverfolgung, sofortigerBenachrichtigungen bei Entschädigungsansprüchen sowie integrierter Schutz- undVersicherungsoptionen informiert die App Reisende, sorgt für Sicherheit undunterstützt sie im Fall von Flugunregelmäßigkeiten.Die App von AirHelp benachrichtigt Nutzer:innen nicht nur - sobald sie Anspruchauf eine Entschädigung haben - sie führt zudem durch das Verfahren, diesenAnspruch geltend zu machen. Mit einer kostenlosen Prüfung derAnspruchsberechtigung für Flüge der letzten drei Jahre stellt die App sicher,dass Fluggäste problemlos das einfordern können, was ihnen rechtmäßig zusteht.Funktionen für müheloses Reisen Der AirHelp Flight and Claim Tracker enthältLive-Updates zu Gate-Änderungen, Flugverspätungen oder -annullierungen undGepäckbandnummern. Die App kann mit Kalendern und Google Mail verknüpft werden,um sowohl vergangene als auch bevorstehende Flüge zu importieren und denNutzer:innen so eine bessere Übersicht zu ermöglichen.Passagiere haben über die App zudem die Möglichkeit, den AirHelp+ Schutzhinzuzufügen, mit dem sie sich bei Flugverspätungen, Annullierungen oderGepäckprobleme absichern können. So wird sichergestellt, dass sie bei Störungennicht nur unterstützt, sondern auch schnell und unkompliziert entschädigtwerden. AirHelp+ verwaltet diese Auszahlungen innerhalb von Stunden, zusätzlichzu den Entschädigungen, die die Passagiere beantragen können. Tomasz Pawliszyn,CEO von AirHelp, sagt zur neuen App:"Flugunterbrechungen werden gerade in der Sommersaison zunehmend zum Problem fürReisende. Seit jeher setzen wir uns für die Rechte der Fluggäste ein - mitunserer neuen App gehen wir nun einen Schritt weiter: Sie ist einAll-in-One-Tool, das in Echtzeit informiert, bei Flugausfällen oder verlorenemGepäck unterstützt und die Durchsetzung rechtmäßiger Entschädigungenerleichtert. In einer Zeit, in der die Luftfahrtbranche mit zahlreichenUnsicherheiten konfrontiert ist, bietet unsere App Unterstützung und verbessertdas Reiseerlebnis von Fluggästen." Erfahren Sie mehr über den AirHelp Flight andClaim Tracker und laden Sie ihn hier herunter:AirHelp App herunterladen (https://www.airhelp.de/app/)Über AirHelpAirHelp ist ein Unternehmen für Reisetechnologie, das sich mitFlugunterbrechungen befasst. Seit 2013 hat AirHelp für über 2,7 MillionenPassagiere mit Flugverspätungen oder -annullierungen Entschädigungen erstritten.10 Millionen Fluggäste haben ihre Flüge mit AirHelp+ Protection geschützt, undunzählige weitere Millionen profitieren von den Experteninformationen, die aufairhelp.com frei verfügbar sind. AirHelp investiert auch in eine grünere Zukunft- das Unternehmen hat sich verpflichtet, für jeweils 100 Flugunterbrechungeneinen Baum zu pflanzen, und hat bisher 102.836 Bäume gepflanzt. Als Verfechterder Fluggastrechte kümmert sich AirHelp um die Menschen, und sich um dieMenschen zu kümmern bedeutet auch, sich um den Planeten zu kümmern.#Die Nummer 1 für Flugentschädigungen weltweitMit innovativer künstlicher Intelligenz und einem engagierten Team von über 400AirHelpers macht AirHelp es jedem Reisenden in der EU, im Vereinigten Königreichund darüber hinaus leicht, bis zu 600 EUR für Flugverspätungen und-annullierungen zu erhalten. Weitere Informationen über AirHelp finden Sieunter: https://www.airhelp.com/en-gb/ .