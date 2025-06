Deutsche Anleihenkurse geben nach - US-Angriff auf Iran im Blick

Am Wochenende hatten die USA in den Krieg Israels gegen den Iran eingegriffen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump weckt international Befürchtungen über eine Ausweitung des Krieges im Nahen Osten, die auch zu einem Stopp des Schiffsverkehrs durch die Meerenge von Hormus führen könnte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Der Angriff der USA auf den Iran vom Wochenende konnte nur zeitweise für eine stärkere Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bundesanleihen sorgen. Bis zum späten Vormittag drehte der richtungweisende Euro-Bund-Future in die Verlustzone und fiel um 0,16 Prozent auf 130,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,53 Prozent.

Zwar habe das Risiko zugenommen, dass sich der Krieg im Nahen Osten weiter ausweitet, heißt es in einer Analyse der Dekabank. Allerdings sei eher damit zu rechen, dass der Iran angesichts einer dann zu erwartenden massiven Reaktion der USA nicht oder nur sehr begrenzt militärisch zurückschlagen werde.

Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten den Kursen am deutschen Rentenmarkt keine neue Richtung geben. Im Juni hat sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone stabil gehalten. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex verharrte auf 50,2 Punkten, wie S&P am Montag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Anstieg auf 50,4 Punkten erwartet. Der Stimmungsindikator bleibt nur knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet./jkr/mis