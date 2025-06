Novo Nordisk fällt - Meinungen zu Cagrisema-Daten differenziert

SchubiOL schrieb 19.06.25, 19:33

Den Markt interessiert das Thema derzeit nicht. Heute Novo Nordisk mit deutlicher Stärke in sehr schwachem Marktumfeld.

Sehe den langfristigen Megaufwärtstrend (bei Kurs- und Gewinnentwicklubg) seit 2001 derzeit weiter nicht in Gefahr.

Die angespannte geopolitische Lage gibt langfristig orientierten Anlegen hier bis in den Herbst hinein die Möglichkeit ihre Positionen weiter auszubauen.😉