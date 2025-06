Steuerfreie Zuschläge geplant - manche gibt es schon jetzt (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Motivation zur Mehrarbeit: Nach dem Willen der neuen

Bundesregierung sollen Überstundenzuschläge künftig steuerfrei sein. Die

Betonung liegt auf "Zuschläge" - denn die Überstunden an sich werden

steuerpflichtig bleiben. Wann nach aktuellem Stand für Überstunden

beziehungsweise Überstundenzuschläge Steuern fällig werden und wann nicht,

erläutert der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



Vergütung oder Freizeitausgleich für Überstunden





Im Schnitt haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im vergangenen Jahr 28,2Überstunden pro Kopf geleistet. Das geht aus Zahlen des Instituts fürArbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Bei mehr als 42 Millionenabhängig Beschäftigten in Deutschland ergibt das die stattliche Zahl von mehrals einer Milliarde Überstunden im Jahr 2024.Laut der Statistik des IAB handelte es sich bei den besagten 28,2 Überstunden um13,1 bezahlte und 15,1 unbezahlte Überstunden. Keine Vergütung und keinZeitausgleich für Mehrarbeit - erlaubt ist das nur, wenn es explizit undrechtlich sauber im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag vereinbart ist.Grundsätzlich müssen Arbeitgebende die geleisteten Überstunden ihrerMitarbeitenden aber vergüten oder dafür einen Freizeitausgleich gewähren.Stand jetzt: Bezahlte Überstunden und Zuschläge steuerpflichtigNach aktueller Rechtslage gilt: Wird Mehrarbeit entlohnt, fallen sowohl auf dieGrundvergütung der Überstunden als auch auf Überstundenzuschläge die üblichenSteuern und Sozialversicherungsbeiträge an. Die Bundesregierung plant jedoch,dass zumindest die Zuschläge für Mehrarbeit, die über die tariflich vereinbarteoder an Tarifverträgen orientierte Vollarbeitszeit hinausgeht, künftigsteuerfrei bleiben sollen.Rechenbeispiel: Das monatliche Gehalt eines Arbeitnehmers beträgt 3.000 Eurobrutto bei einer 40-Stunden-Woche. Das ergibt laut der 4,35-Formel - diese gehtvon 4,35 Wochen Arbeitszeit pro Monat aus - einen Stundenlohn von rund 17,24Euro (40 Stunden mal 4,35 ergibt 174; 3.000 Euro geteilt durch 174 ergibt 17,24Euro). Er leistet im Juli 15 Überstunden, das sind dann zusätzliche 258,60 Euro(15 mal 17,24). Sein Arbeitgeber zahlt einen Überstundenzuschlag von 30 Prozent,das sind weitere 77,58 Euro (30 Prozent von 258,60 Euro). Somit erhöht sich seinBruttogehalt im August von 3.000 Euro auf 3.336,18 Euro.Geplant: Mehr netto dank steuerfreier ÜberstundenzuschlägeDieses Bruttogehalt von 3.336,18 Euro wird nach aktuellem Stand voll versteuert.Wären die Überstundenzuschläge steuerfrei, wären lediglich 3.258,60 Euro die