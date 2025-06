Mit KI in die Zukunft - Assistenz bald überflüssig? (FOTO)

Alfter (ots) - Künstliche Intelligenz hat vieles verändert - so auch die Art,

wie Unternehmen mit ihren Kunden kommunizieren. Doch während das Potenzial

riesig ist, stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, KI sinnvoll in

ihre Abläufe zu integrieren, ohne dabei die persönliche Note zu verlieren. Genau

hier setzt Alexander Heinrich an: Mit HeiProTec hat er es sich zur Aufgabe

gemacht, kleine und mittlere Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Wie KI

dabei den Kundenservice revolutioniert, erfahren Sie hier.



Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen immer mehr Unternehmen auf die

Integration künstlicher Intelligenz in ihre Arbeitsprozesse. Automatisierungen

sollen Abläufe beschleunigen, die Qualität verbessern und Ressourcen schonen.

Besonders in der Kundenkommunikation bergen KI-Lösungen großes Potenzial, werfen

gleichzeitig aber auch neue Fragen auf. "Gerade KI-basierte Sprachassistenten,

die Anrufe entgegennehmen, Termine vereinbaren, Anliegen aufnehmen und Gespräche

weiterleiten können, stoßen auf wachsendes Interesse", berichtet Alexander

Heinrich, Gründer und Geschäftsführer von HeiProTec. "Allerdings haben viele

Unternehmen keine Vorstellung davon, wie sie sich nahtlos in bestehende Prozesse

integrieren lassen, ohne wie ein anonymes Callcenter zu wirken."







mittelständische Unternehmen technologisch, strukturell und strategisch fit für

die Zukunft zu machen, indem er funktionierende Systeme implementiert, die Hand

in Hand mit dem Tagesgeschäft laufen. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der

technischen Umsetzung, sondern auch auf der sinnvollen Implementierung von

KI-Lösungen in den menschlichen Arbeitsprozess. Deshalb begleitet HeiProTec

Unternehmen nicht nur bei der Umsetzung entsprechender Vorhaben, sondern

unterstützt sie auch strategisch bei der langfristigen Ausrichtung - mit

individueller Beratung und praxisnahen Schulungen. Mit einer transparenten

Service- und Wartungsflatrate sichert das Unternehmen seinen Kunden zudem

dauerhafte Betreuung ohne versteckte Kosten - inklusive ständiger Erreichbarkeit

und schneller Reaktionszeiten.



Mensch und Maschine im Einklang: Diese Rolle nimmt KI in Unternehmen ein



"Wir verstehen künstliche Intelligenz nicht als Ersatz, sondern als Werkzeug und

Ergänzung menschlicher Fähigkeiten", erklärt Alexander Heinrich. "Sie entlastet

Teams von monotonen oder wiederkehrenden Aufgaben, um Raum für das zu schaffen,

was Menschen am besten können: kreative Tätigkeiten, strategisches Denken und

zwischenmenschliche Kommunikation." Genau darin liegt für HeiProTec der

Schlüssel zum Erfolg: KI darf nicht autonom agieren, sondern muss immer





