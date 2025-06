Desert Gold unterzeichnet eine Optionsvereinbarung zu dem 297 Quadratkilometer großen Goldprojekt Tiegba an der Elfenbeinküste

Delta, British Columbia, 23. Juni 2025 / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. („Desert Gold“ oder das „Unternehmen“)(TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTC: DAUGF) freut sich, den Abschluss einer Optionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Flower Holdings SARLU („Flower“) zur Akquisition einer Beteiligung von 90 % im Goldprojekt Tiegba bekannt zu geben. Flower ist ein Privatunternehmen in Abidjan, Elfenbeinküste. Die Unterzeichnung der Optionsvereinbarung Tiegba stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen in der Expansion seines Projektportfolios zu einem regional diversifizierten Goldexplorations- und -entwicklungsunternehmen in Westafrika dar.

Highlights des Projekts Tiegba

- Das Projekt Tiegba liegt an der Elfenbeinküste, eine der fortschrittlichsten und investorenfreundlichsten Jurisdiktionen in der Region:

Stabile politische Lage

Schnelle Genehmigungen

Ausgezeichnete Infrastruktur

Bedeutende Entdeckungen in jüngster Zeit mit neu entwickelten Minen wie das Projekt Koné von Montage Gold

- Großes, 297 km2 umfassendes, strategisches Landpaket im orogenetischen Tier-1-Goldgürtel Birimian (siehe Abbildung 3);

Wenig erforscht. In weniger als 20 % der Lizenz Tiegba fanden Explorationsarbeiten statt. Das Projekt stellt ein bedeutendes unerforschtes Explorationsgebiet dar.

- Lage in der Nähe von Multi-Millionen-Unzen-Vorkommen (siehe Abbildung 2), einschließlich:

Agbaou (Allied Gold Corp)

Bonikro/Hire (Allied Gold Corp)

Yaouré (Perseus Mining Ltd)

- 4,2 km mal 2,1 km großer, anomaler Gold-in-Boden-Trend entlang einer großen regionalen Struktur; Scherzone Tehini (siehe Abbildung 1);

Mehrere parallele Mineralisierungstrends mit Werten von mehr als 900 ppb Gold, einschließlich 89 Proben über 50 ppb Gold, 29 Proben zwischen 100 und 200 ppb Gold und 12 Proben über 200 ppb Gold

In Tiegba wurden trotz beeindruckender Ergebnisse an der Oberfläche keine Bohrprüfungen durchgeführt

Der Besuch des Unternehmens vor Ort bestätigt die Goldanomalien als in-situ

- Das bevorstehende Explorationsprogramm ist auf die schnelle Definierung von Bohrzielen ausgerichtet;

Infill- und erweiterte Bodenraster

Luftgestützte magnetische und IP-Untersuchungen in der gesamten Liegenschaft

Zielgerichtete Grabungen, geologische Kartierung und Schürfungen

Jared Scharf, CEO von Desert Gold, kommentierte: „Der Abschluss der Optionsvereinbarung Tiegba stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Diversifizierung des Unternehmens zu einem regionalen Akteur in Westafrika dar. Im Frühjahr bewertete unser technisches Team ein Dutzend Projekte über mehr als 1.000 km2 in der Region. Tiegba erfüllt alle Voraussetzungen. Wir freuen uns darauf, die deutlichen und beeindruckenden Goldentdeckungen in der Liegenschaft in bohrreife Ziele weiterzuentwickeln.“

Abbildung 1. Lageplan Tiegba mit Darstellung des 4,2 km mal 2,1 km großen, anomalen Goldtrends

Abbildung 2. Lageplan der regionalen Tiegba-Lizenzen

Abbildung 3. Karte zur Darstellung des Projekts Tiegba im Landesmaßstab mit Darstellung wichtiger Goldprojekte

Wichtige Bedingungen der Optionsvereinbarung mit Flower

- Desert Gold zahlt Flower insgesamt 450.000 USD über die Laufzeit der Vereinbarung. 150.000 USD wurden bei Unterzeichnung der Vereinbarung gezahlt, und der Restbetrag ist in zwei gleichen Raten am ersten Jahrestag der Vereinbarung und bei Erhalt der Erneuerung der ersten Genehmigung zahlbar;

- Desert Gold gibt 1.500.000 Stammaktien an Flower aus, in drei (3) gleichen Raten, zusammen mit Barzahlungen. Die Aktienausgaben unterliegen den gesetzlichen Haltefristen der TSXV;

- Bei Abschluss der Bar- und Aktienzahlungen an Flower hat Desert Gold die Bedingungen der Vereinbarung erfüllt und erhält eine Beteiligung von 90 % an der Lizenz Tiegba. Flowers 10 %-Anteil wird bis zur Machbarkeitsstudie der Mine kostenfrei mitgetragen. Danach gelten die standardmäßigen pro-Rata Verwässerungsbedingungen für Flower.

- Flower behält eine Net-Smelter-Royalty (NSR) von 1 % an allem, aus der Lizenz Tiegba gewonnenen Erz;

- Desert Gold behält sich ein Vorkaufsrecht (Right of First Refusal, „ROFR“) in Bezug auf den Verkauf der NSR von Flower und/oder der Minderheitsbeteiligung von 10 %.

- Während des Optionszeitraums ist Desert Gold dafür verantwortlich, die Genehmigungen von Tiegba in gutem Zustand zu erhalten und alle Verpflichtungen nach den gesetzlichen Regelungen der Elfenbeinküste zu erfüllen, und übernimmt bei Abschluss der Transaktion mit Flower die betriebliche Kontrolle des Projekts Tiegba.

Informationen zum Projekt Tiegba

Das Projekt Tiegba liegt ungefähr 188 km westlich der Hauptstadt Abidjan und umfasst ein Gebiet von 296,9 km² im wenig erforschten Grünsteingürtel Tehini (siehe Abbildung 3). Der Gürtel Tehini erstreckt sich nordwärts nach Burkina Faso, wo er große Goldvorkommen, wie z. B. Houndé (5,2 Millionen Unzen Gold) und Mana (2,3 Millionen Unzen Gold), beherbergt. Ein wichtiger Aspekt ist die nordwestliche Erweiterung des Projekts Tiegba in Richtung des Goldkomplexes Bonikro Agbaou und der Goldmine Yaouré (siehe Abbildung 2):

- Vorkommen Agbaou1

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven (9.49 Mt @ 1,50 g/t = 458 Tausend Unzen)

Nachgewiesen und vermutet (9.33 Mt @ 2,10 g/t = 631 Tausend Unzen)

- Vorkommen Boniko & Hire1

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven (11,98 Mt @ 1,15 g/t = 444 Tausend Unzen)

Nachgewiesen und vermutet (40,21Mt @ 1,30 g/t = 1,68 Millionen Unzen)

- Yaoure2

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven (35,2 Mt @ 1,53 g/t = 1,73 Millionen Unzen)

Nachgewiesen und vermutet (55,6 Mt @ 1,52 g/t = 2,7 Millionen Unzen)

Geologie

Das Projekt Tiegba ist Teil der Birimian-Terrane des Paläoproterozoikums, die sich in einer nordöstlich verlaufenden Vulkansequenz aus Sedimentärgestein mit syn- bis spättektonischen Granitoid-Eigenschaften, charakteristisch für goldhaltige Grünsteingürtel in Westafrika, manifestieren.

Die lokale Geologie des Projekts Tiegba weist starke Ähnlichkeiten mit dem Goldbezirk Bonikro–Agbaou auf. Bemerkenswerterweise wurden kalk-alkalihaltige Intrusivstrukturen entlang der östlichen und westlichen Ränder des Genehmigungsgebiets kartiert. Diese Intrusionen gelten als günstiges Muttergestein für Goldmineralisierung, besonders entlang ihrer Kontakte mit hoch beanspruchten Strukturkorridoren und am Schnittpunkt mit Quarzgang-Netzwerken. Diese geologischen Strukturen stellen Ziele hoher Priorität für weitere Explorationsarbeiten dar.

Historische geochemische Bodendaten, die ursprünglich von Newcrest Mining Limited erhoben wurden, identifizierten eine deutliche nord-nordwestlich verlaufende Gold-in-Boden-Anomalie mit einer Länge von ungefähr 4,2 km im Projektgebiet Tiegba. Die höchsten Goldwerte überschreiten 900 ppb Gold. Diese Werte in Bodenproben liegen weit über den typischen Werten für Birimian-Grünsteingürtel. Diese Anomalien scheinen räumlich mit der Scherzone Tehini, einer bedeutenden regionalen, die Liegenschaft durchquerenden Struktur, verbunden zu sein. Dieser Mineralisierungskorridor hat sich auch auf benachbartem Boden als ergiebig erwiesen und wird derzeit von Thor Explorations Ltd. entwickelt (siehe Pressemeldung Thor vom 16. September 2024)3.

Besuch von Desert Gold vor Ort

Im Rahmen von Desert Golds erster Due Diligence führte das technische Team im März 2025 einen Besuch vor Ort durch, um die Aussichten des Genehmigungsgebiets Tiegba zu beurteilen. Feldbeobachtungen bestätigten erhöhte Bodenanomalien, die mit Subaufschlüssen des Grundgesteins und Übergangszonen mit Gesteinsfragmenten und versprengtem Quarz übereinstimmen. Diese Strukturen unterstützen die Interpretation einer Mineralisierungsquelle in-situ, mit einer geochemischen Anomalie, die aus primären Versprengungsprozessen stammt.

Arbeitspläne

Trotz des Vorhandenseins gut definierter Gold-in-Boden-Anomalien fanden keine Bohrprüfungen im Projekt Tiegba statt. Bisher wurde nur ein kleiner Teil der Liegenschaft systematischer Bewertung unterzogen (< 20 %). Desert Gold beabsichtigt, die historischen Bodendaten durch die Expansion von Rastern zur Bodenprüfung und gezielter Infill-Beprobung zu validieren, um die geochemischen Trends genauer definieren zu können.

Desert Gold plant eine liegenschaftsweite geophysikalische Untersuchung, um das Verständnis der Architektur der zugrundeliegenden Struktur zu verbessern. Diese Arbeiten unterstützen die effektive Planung weiterer Bodenproben, Grabungen, detaillierter geologischer Kartierung und Schürfungen, die der schnellen Weiterentwicklung des Projekts zum ersten Bohrprogramm dienen.

Update zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, „PEA“) für das Projekt SMSZ

Desert Gold hat die bereits angekündigte PEA für das Projekt SMSZ fast abgeschlossen. Das Unternehmen erwartet, die ersten Ergebnisse in den nächsten Wochen zu veröffentlichen.

Ausgabe von Aktienoptionen

Das Unternehmen hat insgesamt 1 Million Aktienoptionen an bestimmte Direktoren, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens ausgegeben. Die Aktienoptionen unterliegen einem Ausübungspreis von 0,08 CAD und einem Zeitraum von fünf (5) Jahren ab Ausgabedatum.

Im Namen des Board of Directors

„Sonny Janda“

___________________________

Sonny Janda

Chairman

Über Desert Gold Ventures

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das das 440 km² große Projekt SMSZ im Westen von Mali kontrolliert, das nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 8,47 Millionen t mit einem Gehalt von 1,14 g/t Gold (insgesamt 310.300 oz) sowie vermutete Mineralressourcen von 20,7 Millionen t mit einem Gehalt von 1,16 g/t Gold (insgesamt 769.200 oz) enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca. Website: www.desertgold.ca

Kontakt

Jared Scharf, President & CEO

E-Mail: jared.scharf@desertgold.ca

Erklärung der sachkundigen Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ty Magee (M.Sc., P. Geo), einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Magee ist Berater und Consultant von Desert Gold Ventures und gilt als unabhängig vom Unternehmen.

QA/QC

Die hierin genannten historischen geochemischen Bodenergebnisse wurden ursprünglich von Newcrest Mining Limited erhoben und wurden von Desert Gold noch nicht unabhängig überprüft. Der Datensatz weist zwar eine starke Übereinstimmung mit den regionalen strukturellen Merkmalen und der vielversprechenden Geologie auf, jedoch ist die Zuverlässigkeit der Probenahmemethoden, Analysetechniken und Qualitätskontrollmaßnahmen, die während des historischen Programms durchgeführt wurden, derzeit weder bekannt noch öffentlich zugänglich. Daher sind diese Ergebnisse als historisch zu betrachten. Desert Gold beabsichtigt, den historischen Datensatz im Rahmen seiner bevorstehenden Explorationsaktivitäten durch ein systematisches QA/QC-Programm zu validieren. Dies umfasst die Umsetzung von branchenüblichen Protokollen, darunter: zertifizierte Referenzmaterialien (Standards), Feldduplikate, Leerproben und Verfahren zur Sicherstellung der Probenahmekette. Diese Maßnahmen werden ergriffen, um die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit künftiger Probenahmeergebnisse sicherzustellen und eine konforme geochemische Datenbank aufzubauen, die als Grundlage für Folgearbeiten wie Schürfgrabungen, geophysikalische Untersuchungen und potenzielle Bohrungen dient.

Quellenangaben

1 Allied Gold Corporation. (2024). Jährliches Informationsrundschreiben und technische Zusammenfassung – 2024 (pp. 42–44). Abgerufen von https://www.alliedgold.com/files/documents/Allied-Gold-AIF-2024.pdf

2 Perseus Mining Limited. (August 2024). Jährliche Ressourcen- und Reservenerklärung – Geschäftsjahr 2024. Abgerufen von https://perseusmining.com/wp-content/uploads/2024/08/FY24-Resource-Res ...

3 Thor Explorations Ltd. (16. September 2024). „Thor Explorations Announces the Acquisition of the Guitry Project and Expansion into Côte d’Ivoire”

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot erfolgreich abzuschließen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, das Angebot erfolgreich abzuschließen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem die Schätzungen der Mineralressourcen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, das Ausmaß, in dem Faktoren vorhanden sind, die eine Minerallagerstätte wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem operativen Betrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Desert Gold Ventures Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 0,054EUR auf Tradegate (23. Juni 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.