Ralf Rangnick und Frank Rosin live

Mehr zum Thema FAFGA 2025

https://www.fafga.at/newsroom-presse/pressemitteilungen/pm-fafga-2025-meet

s-rangnick-und-rosin







Innsbruck (ots) - Vom 15. bis 17. September 2025 wird die FAFGA auf der Messe

Innsbruck zum Treffpunkt der Tiroler Gastronomie und Hotellerie. Drei Tage lang

dreht sich alles um Austausch, Produktneuheiten und praxisnahe Lösungen.

Mittendrin: Das FAFGA FUTURE FEAST, das mit starken Impulsen frische

Perspektiven auf die Gastlichkeit von morgen eröffnet.



Mit Fußball-Teamchef Ralf Rangnick und Sternekoch Frank Rosin stehen zwei Größen

ihres Fachs auf der Bühne - nahbar, charismatisch und mit geballtem Knowhow.

Rangnick spricht über Teamführung, Motivation und interkulturelles Management

und damit Themen, die auch im Tourismus täglich zählen. Rosin bringt im "Duell

der Spitzenköche" gemeinsam mit dem Tiroler Thomas Penz kulinarische Spannung

auf die Bühne. Anschließend teilt er seine Sicht auf Qualität, Innovation und

Persönlichkeit in der Gastronomie.



Ob im Fachgespräch mit Qualitätsausstellern oder beim abendlichen Austausch an

der FAFGA-FUTURE-FEAST-BAR: Die FAFGA ist die Plattform dafür, was die Branche

weiterbringt. Geschäftsführer Christian Mayerhofer (CMI) berichtet: "Die FAFGA

setzt ein starkes Signal für die Zukunft der Branche, mit innovativen Ideen und

praxisnahen Lösungen." Projektleiterin Karin Strobl ergänzt: "Ralf Rangnick und

Frank Rosin auf der Bühne zeigen, wo Zukunft gedacht und erlebt wird - direkt

auf der FAFGA 2025."



Neben Keynotes und Showformaten greift das FAFGA FUTURE FEAST zentrale Themen

wie Digitalisierung, Employer Branding oder Genusskultur auf. Auf der FAFGA

treffen so die Produkte, Lösungen und Trends der Qualitätsaussteller auf

aktuelle Fragestellungen, Perspektiven und Impulse - für ein Messeerlebnis, das

inspiriert, verbindet und bewegt.



Mehr Informationen unter: http://www.fafga.at



FAFGA 2025



Als führende Fachmesse für Gastronomie, Hotellerie und Design im stärksten

Tourismusland Österreichs bringt die FAFGA vom 15. bis 17. September 2025 die

gesamte Branche auf der Messe Innsbruck zusammen - mit einem topaktuellen

Programm, hochwertigen Ausstellern und einem Zukunftsversprechen: FAFGA MEETS

FUTURE.



Datum: 15.09.2025 - 17.09.2025



Art: Messen



Ort: Messe Innsbruck



Ing.-Etzel-Straße



6020 Innsbruck



Österreich



URL: https://www.fafga.at/



Pressekontakt:



Congress und Messe Innsbruck GmbH

Julia Zachenhofer

Telefon: +43 (0) 512 5383 - 2178

E-Mail: mailto:presse@cmi.at

Website: http://www.fafga.at



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63001/6060533

OTS: Congress und Messe Innsbruck GmbH