Doch Bitcoin-Treasury-Firmen Metaplanet und Strategy kaufen ein?!

Die in Tokio börsennotierte Metaplanet hat am Montag den Kauf von weiteren 1.111 Bitcoin bekanntgegeben. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 106.408 US-Dollar pro Coin – trotz eines Wochenverlusts der Kryptowährung von mehr als 4,7 Prozent (Stand: 11:45 Uhr MESZ). Mit diesem Zukauf wächst der Bestand des Unternehmens auf nun 11.111 BTC, was einem Gegenwert von rund 1,12 Milliarden US-Dollar entspricht.

Der durchschnittliche Einstandspreis liegt laut Unternehmensangaben bei 95.869 US-Dollar je Bitcoin. CEO Simon Gerovich bestätigte, dass Metaplanet für den gesamten Bestand rund 1,07 US-Milliarden Dollar ausgegeben hat. Die Aktie des Unternehmens reagierte am Montagmorgen mit einem Rückgang von 7,75 Prozent.

Nachdem man das ursprüngliche Jahresendziel von 10.000 BTC bereits vorzeitig erreicht hatte, peilt das Unternehmen nun 30.000 BTC bis Ende 2025, 100.000 BTC bis 2026 und langfristig sogar 210.000 BTC bis Ende 2027 an.

Strategy vor Milliardenklage – Saylor bleibt bullisch

Parallel zu Metaplanets Einkaufsrausch sorgt Strategy, der größte Bitcoin-Halter unter den börsennotierten Unternehmen mit aktuell 592.100 BTC, für Schlagzeilen. Gründer und Executive Chairman Michael Saylor wurde zusammen mit weiteren Führungskräften wegen angeblich falscher Angaben und Insiderverkäufen verklagt.

Ein Aktionär hat in einer Klage behauptet, dass die Firma ihre Investoren nicht ausreichend über Risiken und die Auswirkungen neuer Bilanzierungsrichtlinien informiert habe. Durch die Umstellung auf marktbewertete Bitcoin-Bilanzen musste Strategy im ersten Quartal einen unrealisierten Verlust von 5,9 Milliarden US-Dollar ausweisen – die Aktie notiert aktuell 1,05 Prozent im Minus bei 317,80 Euro (Stand:11:45 Uhr MESZ).

Unbeeindruckt von der Klage veröffentlichte Saylor am Sonntag auf X (ehemals Twitter) erneut einen Post mit dem Satz: "Nothing Stops This Orange." Analysten werten dies als klares Signal für einen weiteren bevorstehenden Bitcoin-Kauf.

In der Vergangenheit folgten auf ähnliche Posts regelmäßig massive BTC-Zukäufe durch Strategy – auch diesmal dürfte sich der Markt auf einen weiteren Zukauf einstellen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion