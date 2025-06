Chesapeake Gold begrüßt Paul West-Sells und Jeff Stieber in seinem Board of Directors

23. Juni 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG) (OTCQX: CHPGF) („Chesapeake“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die vor kurzem erfolgte Aufnahme von Herrn Paul West-Sells in das Board of Directors des Unternehmens (das „Board of Directors“) bekannt zu geben. Diese erfolgte im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 18. Juni 2025 (die „Versammlung“), bei der auch die amtierenden Direktoren P. Randy Reifel, Randy Buffington, Doug Flegg, Lian Li und John Perston wiederbestellt wurden.

Herr West-Sells verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche und war in zahlreichen börsennotierten Unternehmen sowohl im Management als auch als leitender Metallurg tätig. Bei der Western Copper and Gold Corporation war Herr West-Sells sowohl Chief Executive Officer als auch Chief Operating Officer. Davor arbeitete der Experte als leitender Metallurg bei den Firmen Barrick, Placer Dome und BHP Minerals. Herr West-Sells hat ein Doktoratsstudium (Ph.D.) in Metall- und Werkstofftechnik an der University of British Columbia absolviert und hält als außerordentlicher Professor für Werkstofftechnik nach wie vor Vorlesungen an der University of British Columbia.

Das Unternehmen gibt zudem die Ernennung von Herrn Jeff Stieber zum Mitglied des Board of Directors mit Wirkung vom 20. Juni 2025 bekannt. Herr Stieber bringt 19 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen, strategische Planung und Transaktionen in das Unternehmen ein. Bei den Firmen Hycroft Mining, Klondex Mines, Tahoe Resources, White Pine Precious Metals und Bendito Resources bekleidete er Führungspositionen. Er ist mit allen Phasen im Lebenszyklus eines Bergbauprojekts vertraut – von der Leitung von Projekten im Explorationsstadium über den Ausbau von Erschließungsprojekten bis hin zum Produktionsstart und zur Cashflow-Generierung. Herr Stieber ist im US-Bundesstaat Nevada als Certified Public Accountant eingetragen und Certified Financial Modeling & Valuation Analyst.

Darüber hinaus teilt das Unternehmen mit, dass der langjährige Direktor Chris Falck beschlossen hat, aus dem Unternehmen auszuscheiden, um sich anderen Möglichkeiten zu widmen und näher bei seiner Familie zu sein. Herr Falck wird dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen und uns mit seinem umfangreichen Wissen unterstützen.