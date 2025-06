Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik

WIESBADEN (ots) - Bei der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025

gaben 82,5 % der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Damit lag die Wahlbeteiligung

gegenüber der Bundestagswahl 2021 um 6,2 Prozentpunkte höher und damit so hoch

wie seit der Bundestagswahl 1987 nicht mehr. Detailliertere Ergebnisse liefert

die repräsentative Wahlstatistik des Statistischen Bundesamtes (Destatis), die

in Deutschland bei Bundestags- und Europawahlen durchgeführt wird. Mit ihr lässt

sich das Wahlverhalten, das heißt die Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe, nach

Geschlecht und Geburtsjahresgruppe analysieren. Für die repräsentative

Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2025 wurden 1.790 Urnen- und 899

Briefwahlbezirke ausgewertet. Damit waren rund 1,9 Millionen Wahlberechtigte und

rund 1,6 Millionen Wählerinnen und Wähler in der Stichprobe.



Wahlbeteiligung von Jüngeren stärker gestiegen als von Älteren





Vor allem Wählerinnen und Wähler in den Altersgruppen bis 44 Jahren beteiligtensich an der Bundestagswahl 2025 deutlich stärker: Ihre Wahlbeteiligung stieggegenüber 2021 zwischen 7,1 und 8,3 Prozentpunkten. Trotz der gestiegenenWahlbeteiligung von Jüngeren lag die Wahlbeteiligung der bis 34-Jährigen unterallen Wahlberechtigten unter dem Durchschnitt. Am geringsten war sie in derAltersgruppe 21 bis 24 Jahre mit 78,3 % ausgeprägt. In den Altersgruppen ab 35bis 69 Jahren fiel die Wahlbeteiligung überdurchschnittlich aus, am höchsten beiden 50- bis 69-Jährigen mit 85,5 %. In der ältesten Altersgruppe "70 Jahre undmehr" verfestigt sich hingegen ein Trend seit der Bundestagswahl 2017: IhreWahlbeteiligung sank weiter unter den Durchschnitt und lag jetzt bei 79,3 %.Mit Ausnahme der ältesten Altersgruppe "70 Jahre und mehr" beteiligten sichFrauen häufiger an der Wahl als die gleichaltrigen Männer. Die Unterschiede sindin den jüngeren Altersgruppen größer. In der Altersgruppe ab 70 Jahren betrugdie Wahlbeteiligung der Männer 82,6 % und entsprach damit nahezu demBundesdurchschnitt. Frauen in dieser Altersgruppe wählten bei einerWahlbeteiligung mit 76,8 % vergleichsweise selten.Einfluss der Generation 60plus auf das Wahlergebnis nimmt weiter zuDie Zahlen der Wahlberechtigten in der mittleren Generation zwischen 30 und 59Jahren sowie in der älteren Generation ab 60 Jahren liegen inzwischendemografiebedingt nahe beieinander. Während die mittlere Generation unter allenWahlberechtigten 44,4 % ausmachte, lag der Anteil der älteren Generation bei42,6 %. Bei der Bundestagswahl 2017 lagen die Anteile noch bei 48,9 % für diemittlere Generation und 36,3 % für die ältere Generation, bei der Bundestagswahl2021 bei 47,0 % bzw. 38,8 %. Zusammen mit ihrer Wahlbeteiligung hat dadurch der