Die BOAHNANE revolutioniert den Markt (FOTO)

- Bananen aus dem gemeinsamen Programm von EDEKA und WWF ab sofort unter der

Eigenmarke GUT&GÜNSTIG

- BOAHNANE vereint umweltfreundlicheren konventionellen Anbau mit günstigem

Preis

- Einzigartiges Programm mit zusätzlichen Partnern und Anbauflächen



Bananen gehören zu den beliebtesten Früchten Deutschlands. Daher haben sich

EDEKA und WWF bereits vor mehr als zehn Jahren auf den Weg gemacht, um den

konventionellen Bananenanbau umweltfreundlicher und sozial verträglicher zu

gestalten. Jetzt weiten die Partner ihr Engagement deutlich aus: Seit diesem

Jahr bauen noch mehr Partnerfarmen auf noch mehr Flächen in vier Ländern die

Bananen nach Nachhaltigkeitskriterien an. Ab sofort sind die Früchte mit dem

neuen Namen BOAHNANE und dem roten GUT&GÜNSTIG-Logo in den EDEKA-Märkten zu

finden. Sie verbinden eine umweltfreundlichere Erzeugung mit einem günstigen

Verkaufspreis und erreichen damit einen noch größeren Kreis an Kundinnen und

Kunden. EDEKA und der WWF heben ihr im Lebensmittelhandel weltweit einzigartiges

Bananenprogramm damit auf eine neue Stufe. Als Früchte aus einem gemeinsamen

Anbauprogramm sind die Bananen zusätzlich auch mit dem WWF-Panda-Logo

gekennzeichnet.





"Was als Modellprojekt begann, denken wir jetzt in größeren Dimensionen. Mitunserer GUT&GÜNSTIG BOAHNANE im Preiseinstieg setzen wir ein starkes Zeichen fürmehr Nachhaltigkeit im Bananenanbau - und revolutionieren damit denkonventionellen Bananenmarkt. Wir wollen noch mehr EDEKA-Kundinnen und -Kundenfür ein verantwortungsvolleres Sortiment begeistern und so den Wandel in derLieferkette aktiv mitgestalten," so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKAZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Früher, an genau den Stellen, wo heute weiteBananenfelder gedeihen, lebten eine große Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten.Um diesen wertvollen Reichtum für die Zukunft zu bewahren, ist ein Wandel imAnbau notwendig. Im Rahmen unseres Bananenprogramms setzen wir uns dafür ein,dass auch im konventionellen Anbau die Artenvielfalt geschützt und natürlicheLebensräume erhalten bleiben. Dieses Engagement bringt nicht nur positiveEffekte für Mensch und Natur mit sich, sondern bietet auch allen dieMöglichkeit, durch bewussten Einkauf Verantwortung zu übernehmen", so HeikeVesper, Vorständin für Transformation Politik & Wirtschaft beim WWF Deutschland.Bereits seit 2014 verbessern EDEKA und der WWF als Vorreiter im deutschen Handelgemeinsam den konventionellen Bananenanbau. Gestartet in Ecuador und Kolumbien,