Dax nach US-Iran-Angriff unter Druck

MagnusImperata schrieb heute 06:54

Bild: 5439_20250623065001_chart DAX 23

Der USA-Angriff hat die Vorbörse bereits gestern wieder deutlich nach unten geführt. Am großen Verfall konnte der Index nach oben aus dem Kanal ausbrechen. Nun ist der Kurs wieder im Kanal und visiert den Tiefpunkt vom 20.06.2025 an. Schönes Untenziel wäre noch das 61iger retrace bei 22985 Punkten. Der Markt ist getrieben von der Nahosteskalation, die wirtschaftlichen Daten spielen da zurzeit eine untergeordnete Rolle.

PS: RWE hält sich wacker oberhalb von 34,83€. Wollen mal hoffen das es so bleibt.