Umweltschonendere Eigenmarken-Banane von Netto ab sofort mit Programm-Logo des WWF (FOTO)

- Mehr Verantwortung für den konventionellen Bananenanbau im

Eigenmarkensortiment

- Mehr Umweltschutz durch z.B. nachhaltigeres Wassermanagement

- Ökologische und soziale Nachhaltigkeit im Fokus



Die Banane ist in Deutschland die beliebteste tropische Frucht [1] . Gerade bei

Südfrüchten wie Bananen können nachhaltigere Anbaupraktiken dazu beitragen,

wertvolle Ökosysteme zu schützen und die Arbeitsbedingungen in den Anbauregionen

zu verbessern. Der Lebensmittelhändler Netto Marken-Discount setzt seinen

konsequenten Weg für mehr Nachhaltigkeit fort und bietet ab sofort die Bananen

aus dem Preiseinstiegssortiment der Eigenmarke Markttag aus einem Programm an,

das einen nachhaltigeren konventionellen Anbau unterstützt. Die Bananen tragen

das WWF-Programm-Logo, um Kundinnen und Kunden darauf hinzuweisen, dass die

Produkte aus einem Anbauprogramm für eine bessere Banane stammen. Damit

unterstützt Netto den Umwelt- sowie Klimaschutz und verbessert auch die

Arbeitsbedingungen auf den Programmfarmen. Mit der Preiseinstiegs-Banane bietet

Netto so zusätzlich zu der bio-zertifizierten Banane der Eigenmarke BioBio eine

weitere nachhaltigere Einkaufsalternative.









Das Programm wird auf Bananenfarmen in Ecuador, Kolumbien, Costa Rica und

Kamerun umgesetzt. Ziel ist es, die Bedingungen des konventionellen Anbaus zu

verbessern, um sowohl ökologische als auch soziale Nachhaltigkeitsbemühungen zu

erhöhen.



"Mit unserer Banane aus dem WWF-Programm unterstützt Netto den Umwelt- und

Klimaschutz auch im konventionellen Anbau. So bieten wir unseren Kundinnen und

Kunden eine zusätzliche verantwortungsvollere Wahlmöglichkeit im Bananenregal" ,

so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto

Marken-Discount.



Die Markttag Bananen im Netto-Preiseinstieg werden zunächst nach dem Prinzip des

Mengenausgleichs vermarktet. Am Anfang setzen nicht alle teilnehmenden Farmen

bereits alle Programmmaßnahmen um. Ein Teil der Netto-Eigenmarken-Bananen stammt

von Ausgleichsfarmen, die Mindestvoraussetzungen erfüllen. Dazu zählt die

Rainforest Alliance-Zertifizierung. Es werden aber insgesamt genauso viele

nachhaltigere Bananen unter Programmkriterien produziert, wie insgesamt im

Preiseinstiegssegment verkauft werden. Bis 2030 werden dann alle Bananen nach

den Nachhaltigkeitskriterien angebaut. So können die nachhaltigeren

Anbaumethoden bis 2030 schrittweise gefördert und ausgebaut werden, während

gleichzeitig die hohe Kundennachfrage bedient wird. Mit dem Kauf der

Programm-Bananen unterstützen Kundinnen und Kunden das Ziel, den konventionellen





