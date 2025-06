"Green Claims"-Richtlinie soll gestoppt werden - Baugewerbe begrüßt Entscheidung der EU-Kommission

Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe zeigt sich erleichtert

über den angekündigten Rückzug der EU-Kommission zur geplanten "Green

Claims"-Richtlinie. Die Branche hatte frühzeitig auf die überzogenen

Anforderungen hingewiesen, die insbesondere kleine und mittlere Bauunternehmen

vor kaum lösbare Herausforderungen gestellt hätten.



"Für die Baubetriebe wäre der bürokratische Aufwand enorm gewesen - ganz zu

schweigen von den Kosten für externe Nachweise und Zertifizierungen", erklärt

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe. "Es

ist gut, dass Brüssel erkannt hat: Mehr Klimaschutz braucht praktikable

Lösungen, keine neuen Hürden für die Betriebe, die ihn täglich umsetzen."





Nach dem ursprünglichen Vorschlag sollten Umweltaussagen - etwa zur

Ressourcenschonung oder Energieeffizienz - wissenschaftlich belegt und von einer

unabhängigen Stelle zertifiziert werden, bevor sie verwendet werden dürfen. Das

Ziel: Greenwashing verhindern. Das Problem: Gerade kleinere Unternehmen verfügen

nicht über die personellen oder finanziellen Kapazitäten für aufwendige

Lebenszyklusanalysen oder externe Prüfinstanzen.



"Wir stehen zu ehrlicher Nachhaltigkeit - aber sie muss auch leistbar bleiben.

Was am Ende zählt, ist das Ergebnis auf der Baustelle, nicht der Papieraufwand

im Büro", so Pakleppa weiter.



Er weist zudem darauf hin, dass irreführende Werbeaussagen bereits heute über

das Wettbewerbsrecht geregelt und sanktioniert werden können. Eine zusätzliche

EU-Vorschrift hätte zu Doppelregulierung geführt - und vor allem zu

Verunsicherung bei Betrieben, die nachhaltig wirtschaften wollen.



Pakleppa: "Mit dem Rückzug des Vorschlags setzt die Kommission ein wichtiges

Zeichen: Bürokratieprävention ist besser als spätere Reparatur. Gerade jetzt

brauchen wir klare, verlässliche Rahmenbedingungen - keine weiteren

Stolpersteine im ohnehin komplexen Bau- und Umweltrecht."



