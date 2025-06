HONGQI Golden Sunflower Series findet auf der International Automotive and Supply Chain Expo 2025 (Hongkong) begeisterte Resonanz der Besucher

HONGKONG, 23. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Vom 12. bis 15. Juni präsentierte sich FAW HONGQI mit der Golden Sunflower-Serie auf der International Automotive and Supply Chain Expo 2025 (Hongkong) und erregte damit große Aufmerksamkeit bei Medien und Besuchern. Von dem Moment an, als er vorgestellt wurde, wurde der Golden-Sunflower-Stand zum Mittelpunkt der Messe, und die Besucher standen Schlange, um die Modelle aus erster Hand zu erleben. Die vier ausgestellten Flaggschiff-Modelle GUOYAO, GUOLI, GUOYA und GUOYUE waren bereits am ersten Tag ausgebucht, was die große Begeisterung der Kunden widerspiegelt und einen guten Start für die Expansion von HONGQI auf dem Hongkonger Luxusautomobilmarkt darstellt.