Tesla Aktie steigt - 23.06.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Tesla Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,57 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Tesla einen Gewinn von +20,51 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -1,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,98 % verloren.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,17 % 1 Monat -6,62 % 3 Monate +20,51 % 1 Jahr +65,09 %

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 914,59 Mrd. wert.

Tesla hat am Sonntag seinen ersten Robotaxi-Dienst in Austin/Texas gestartet – ein zentraler Bestandteil von CEO Elon Musks ambitionierten Plänen für autonome Fahrzeuge. Und er hat ein gewagtes Versprechen im Gepäck ...

Im letzten Quartalsbericht, der vor genau drei Monaten vorgelegt wurde, kündigte Tesla den Start eines Robotaxi-Dienstes an. Seitdem ist die Tesla-Aktie um +36% gestiegen. Nun sind die ersten autonom fahrenden Taxis von Elon Musik in Austin, Texas unterwegs. Ist der Beginn des Robotaxi-Zeitalters auch der Start für die nächste Kursrallye der Tesla-Aktie? Die Testfahrten gehen […] The post Tesla-Aktie: Neue Kursrallye durch Robotaxis? first appeared on sharedeals.de.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.