Bayern nutzt Palantir bei Diebstahl – Sachsen-Anhalt will nachziehen

Die umstrittene US-Software Palantir, bekannt für ihren Einsatz bei US-Geheimdiensten und Militär, wird in Deutschland nicht nur bei Terrorabwehr, sondern zunehmend auch bei Alltagsdelikten genutzt. Besonders in Bayern kommt das System unter dem Namen "VeRA" zum Einsatz – eigentlich zur Abwehr "schwerer Gefahrenlagen", tatsächlich aber auch bei Eigentumsdelikten wie Fahrraddiebstahl oder Geldautomatensprengungen. Laut einer Auswertung von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wurde VeRA seit September 2024 fast hundertmal aktiviert – bei Großlagen, aber auch über zwanzigmal bei Kleindelikten.

Auch Hessen nutzt das System intensiv – dort heißt es "Hessendata" und wurde 2024 rund 15.000 Mal eingesetzt. In Sachsen-Anhalt will die CDU-geführte Landesregierung nun nachziehen. Ein Gesetzentwurf liegt vor, Experten halten ihn für verfassungswidrig. Innenministerin Tamara Zieschang verteidigt die Pläne als pragmatische Lösung, bis es eine bundesweite oder europäische Alternative gibt. Doch SPD und Grüne schlagen Alarm. "Das ist eine Überwachungssoftware, die in keinem Fall in Deutschland oder Europa eingesetzt werden sollte", warnt Grünen-Politiker Sebastian Striegel.

Die Kritik richtet sich auch gegen Palantir-Gründer Peter Thiel, der öffentlich antidemokratische Positionen vertritt und der Trump-Regierung nahesteht. Auch Tech-Investor Philipp Klöckner sieht Gefahren: Palantir diene in den USA der "Menschenjagd" auf Migranten mithilfe von Social-Media-Daten. In Deutschland wird betont, dass Palantir keine Daten sammelt oder weitergibt und nur mit bereits vorhandenen Polizeidaten arbeitet. Eine automatisierte Vorhersage von Straftaten ("predictive policing") sei laut Palantir nicht vorgesehen.

SPD-geführte Bundesländer drängen auf eine europäische Alternative. Auf der Innenministerkonferenz wurde beschlossen, "digitale Souveränität" bei Analyse-Software zu sichern. Doch bis eine funktionierende europäische Lösung verfügbar ist, bleibt Palantir vielerorts im Einsatz – mit wachsender Kritik.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 120,3EUR auf Tradegate (23. Juni 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.





