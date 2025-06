DZ BANK stuft Airbus auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Airbus anlässlich der Paris Airshow von 185 auf 196 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf Basis sich bereits verbessernder Lieferketten sei der Ausblick auf höhere Produktionsraten nun etwas robuster, schrieb Holger Schmidt am Montag. Zudem sei ab 2028 mit einer besseren Preisgestaltung bei Großraumflugzeugen zu rechnen. Fu?r die Sparten Defence & Space und Helikopter ziele der Flugzeugbauer auf höher als bisher erwartete Gewinnbeiträge ab./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 11:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 167,2EUR auf Tradegate (23. Juni 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A