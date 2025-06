Verosoft erweitert die EAM-Innovation mit der Einführung von TAG Mobi EAM für Microsoft Business Central

MONTRÉAL, 23. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Verosoft, ein führender Anbieter von Enterprise Asset Management (EAM) Lösungen, gab heute die Markteinführung von TAG Mobi EAM bekannt, einer mobilen EAM-Plattform, die entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen in der Fertigung, im Energiesektor und im Gebäudemanagement ihre Instandhaltungsabläufe modernisieren, die Effizienz ihrer Beschäftigten steigern und die Produktivität erhöhen.

Da globale Unternehmen daran arbeiten, die Produktion an mehreren Standorten zu steuern, Unterbrechungen in der Lieferkette zu bewältigen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften abzumildern, bietet TAG Mobi EAM eine kostengünstige, mobile und KI-gestützte Alternative zu herkömmlichen EAM-Systemen. TAG Mobi EAM ist vollständig in Microsoft Dynamics 365 Business Central eingebettet und ermöglicht Unternehmen eine schnellere Bereitstellung sowie niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCOP), sodass sie ihre Asset-Operationen ohne die Komplexität von Legacy-Software skalieren können.

„Wir wollten ein vollständig mobiles, KI-gestütztes EAM-System, um die Benutzerakzeptanz zu fördern", sagt Alexis Turgeon, Leiterin für Innovation bei Verosoft. „Die KI-Funktionen im TAG Mobi EAM-System sind so konzipiert, dass sie Nutzer auf ihrem Weg der digitalen Transformation unterstützen, indem sie sie schulen und ihnen beim Lernen helfen. Mit Blick auf die Zukunft sind wir gut aufgestellt, um KI-Agenten zu trainieren, die nicht nur EAM-Implementierungen vereinfachen, sondern auch helfen, Entscheidungen auf der Grundlage von Gerätedaten zu treffen."

TAG Mobi: Modernisierung der Industrie durch Einfachheit und Schnelligkeit

TAG Mobi EAM befähigt Teams, von reaktiven zu präventiven und vorausschauenden Wartungsstrategien überzugehen, wodurch sich die Lebenszyklen von Anlagen verlängern und Ausfallzeiten reduzieren. Durch die Verbindung von TAG Mobi EAM und Enterprise Resource Planning (ERP) Umgebungen können Wartungsteams, Finanz- und Betriebsabteilungen intelligentere und schnellere Entscheidungen zur Anlagenleistung treffen.

Die flexible und benutzerbasierte Arbeitsweise von TAG Mobi EAM stellt sicher, dass Techniker, Vorgesetzte, Manager sowie Betriebsleiter jeweils nur die für ihre Aufgaben relevanten Tools und Informationen sehen, was die Konzentration sowie die Effizienz bei der Arbeit verbessert.