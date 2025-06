'Regimeziele im Herzen Teherans' angegriffen

Im ersten Quartal 2025 wurden die konsolidierten Cash-Kosten Ich Pro Pfund produziertem Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, erreichte ein Rekordtief von (0,45 $), verglichen mit 0,45 $ im vierten Quartal 2024. Diese Verbesserung ist auf höhere Nebenproduktgutschriften und eine starke Betriebskostenentwicklung in allen Geschäftsbereichen zurückzuführen, die teilweise durch die erwartete niedrigere Produktion in Peru im Laufe des Quartals ausgeglichen wurde. Konsolidierte nachhaltige Cash-Kosten Ich Das produzierte Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, lag mit 0,72 $ im ersten Quartal 2025 auf einem Rekordtief, verglichen mit 1,37 $ im vierten Quartal 2024. Die Verbesserung ist auf die gleichen Faktoren zurückzuführen, die sich auf die konsolidierten Cash-Kosten auswirkten, sowie auf leicht niedrigere nachhaltige Investitionen im ersten Quartal. Konsolidierte nachhaltige All-in-Cash-Kosten Ich Der Preis pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, lag im ersten Quartal 2025 bei 0,97 $ und damit unter den 1,53 $ im vierten Quartal 2024, was hauptsächlich auf den oben genannten Grund zurückzuführen ist.



Zum 31. März 2025 belief sich die Gesamtliquidität auf 1.008,5 Mio. $, einschließlich 562,6 Mio. $ an liquiden Mitteln, 20,0 Mio. $ an kurzfristigen Investitionen sowie der nicht in Anspruch genommenen Verfügbarkeit von 425,9 Mio. $ im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilitäten des Unternehmens. Nettoverschuldung Ich zum Ende des ersten Quartals 526,1 Mio. $ und blieb damit auf dem Niveau des vierten Quartals 2024.

Sehr starke Zahlenwerk 👏👏👍👍Hudbay erzielt starke Ergebnisse für das erste Quartal 2025, die auf Goldproduktion und Rekordkostenleistung zurückzuführen sind 12. Mai 2025TORONTO, May 12, 2025 -- Hudbay Minerals Inc. ("Hudbay" oder das "Unternehmen") (TSX, NYSE: HBM) hat heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht., sofern nicht anders angegeben."Unsere starken Ergebnisse im ersten Quartal spiegeln die stabile Kupferproduktion und die ergänzende Goldproduktion unserer verbesserten Betriebsplattform wider, die weiterhin signifikante freie Cashflows und branchenführende Margen lieferte", sagte Peter Kukielski, President und Chief Executive Officer. "Wir sind gut positioniert, um unsere konsolidierte Produktions- und Kostenprognose für das Gesamtjahr 2025 zu erreichen, da der Betrieb im ersten Quartal eine Inline-Kupferproduktion, eine besser als erwartete Goldproduktion und eine effektive Kostenkontrolle liefert. Wir profitieren weiterhin von einem stetigen Mühlendurchsatz in Peru, höheren Gehalten und Mühlendurchsatz in Manitoba sowie laufenden Optimierungsbemühungen in British Columbia. Dies führte zu einem Rekord-bereinigten EBITDA und einer rekordverdächtig niedrigen Cash-Kostenleistung im Quartal. Wir haben erhebliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung unserer Wachstumsstrategie erzielt, als wir die Eigentumsverhältnisse bei Copper Mountain konsolidiert haben, um unser Engagement in einem hochwertigen Vermögenswert in einer Tier-1-Jurisdiktion zu erhöhen. Außerdem haben wir bei Copper World nun die uneingeschränkte Erlaubnis, unsere langfristige Kupferproduktion um mehr als 50 % zu steigern. Wir werden weiterhin in unser attraktives Portfolio an renditestarken Brownfield- und Greenfield-Wachstumsmöglichkeiten investieren, um unser Kupfer- und Goldengagement weiter zu verbessern und einen erheblichen Wert für alle unsere Stakeholder zu schaffen."Erzielte ein Rekord-EBITDA, das auf eine starke Goldproduktion, eine stabile Kupferproduktion und branchenführende Margen zurückzuführen ist; Produktions- und Kostenprognose für 2025 bestätigtErzielte einen Umsatz von 594,9 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA in Rekordhöhe Ich von 287,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025.Die starken Finanzergebnisse wurden durch die rekordtief gesunkene Leistung der konsolidierten Cash-Kosten angetrieben, da alle drei Geschäftsbereiche die operativen Kostenmargen ausweiteten und die geplanten Strategien umsetzten.Die konsolidierte Kupferproduktion von 30.958 Tonnen im ersten Quartal entsprach den Erwartungen des Quartalsrhythmus. Die konsolidierte Goldproduktion von 73.784 Unzen war besser als die Quartalserwartungen, was auf die Outperformance in Manitoba zurückzuführen ist.Branchenführende Kostenleistung setzt sich mit rekordniedrigen konsolidierten Cash-Kosten fort Ich und nachhaltige Cash-Kosten Ich pro Pfund produziertem Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, von (0,45) $ bzw. 0,72 $ im Quartal.Bestätigte die konsolidierte Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2025 von 117.000 bis 149.000 Tonnen Kupfer und 247.500 bis 308.000 Unzen Gold. Bestätigung aller Kostenprognosen für 2025, einschließlich der konsolidierten Cash-Kosten Ich Prognose von 0,80 bis 1,00 $ pro Pfund Kupfer und nachhaltige Cash-Kosten Ich Prognose von 2,25 bis 2,65 $ pro Pfund Kupfer.Die Betriebe in Peru profitierten weiterhin von einem starken und konstanten Mühlendurchsatz und erzielten im ersten Quartal einen Durchschnitt von etwa 90.200 Tonnen pro Tag. Die Kupferproduktion von 20.293 Tonnen und die Goldproduktion von 7.869 Unzen entsprachen den Quartalserwartungen. Peru Barkosten Ich Ein produziertes Pfund Kupfer von 1,11 $ pro Pfund, abzüglich Nebenproduktgutschriften, war besser als erwartet, da die Betriebe in Peru eine starke Kostenkontrolle zeigten und von höheren Nebenproduktpreisen profitierten.Die Betriebe in Manitoba produzierten im ersten Quartal 60.354 Unzen Gold und übertrafen damit die Quartalserwartungen, was auf besser als erwartete Goldgehalte und Gewinnungsraten zurückzuführen ist. Manitoba Cashkosten Ich Der Preis pro produzierter Unze Gold, abzüglich Nebenproduktgutschriften, belief sich im Quartal auf 376 $, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Vorquartalen und ein weiterhin branchenführendes Kosten-Leistungs-Verhältnis.Die Betriebe in British Columbia produzierten 7.196 Tonnen Kupfer zu Barkosten. Ich Pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, von 2,44 $ im ersten Quartal, was den vierteljährlichen Erwartungen entspricht.Der den Eigentümern zurechenbare Nettogewinn und der den Eigentümern zurechenbare Gewinn pro Aktie beliefen sich im ersten Quartal auf 100,4 Mio. $ bzw. 0,25 $, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum ersten und vierten Quartal 2024, der auf hohe Bruttomargen mit starker Umsatz- und Stückkostenkontrolle zurückzuführen ist. Bereinigt um verschiedene nicht zahlungswirksame Posten wurde das bereinigte Ergebnis des ersten Quartals Ich pro Aktie, die den Eigentümern zuzurechnen ist, betrug 0,24 $.Die liquiden Mittel und kurzfristigen Investitionen beliefen sich zum Ende des ersten Quartals 2025 auf 582,6 Millionen US-Dollar und die Gesamtliquidität auf 1.008,5 Millionen US-Dollar.Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA Ich lag im ersten Quartal 2025 bei 0,6x, was dem vierten Quartal 2024 entspricht, und verbesserte sich gegenüber dem 1,3-fachen im ersten Quartal 2024 aufgrund der erfolgreichen Bemühungen zum Schuldenabbau im Jahr 2024 deutlich.Bedeutendes Goldengagement und stetige Kupferleistung treiben anhaltende Generierung von freiem Cashflow voranDie einzigartige Kupfer- und Golddiversifizierung von Hudbay in Peru und Kanada ermöglicht ein Engagement in höheren Kupfer- und Goldpreisen und einen attraktiven freien Cashflow Vii Generation.Während der Großteil der Einnahmen nach wie vor aus der Kupferproduktion stammt, machte Gold mit 38 % im ersten Quartal 2025 einen höheren Anteil am Gesamtumsatz aus, verglichen mit 35 % im vierten Quartal 2024, was auf die hohe Goldproduktion in Manitoba und die Abhängigkeit von höheren Goldpreisen zurückzuführen ist.Erzielte das siebte Quartal in Folge einen signifikanten Free Cashflow Vii Erzeugung als Ergebnis einer anhaltend starken Kupfer- und Goldproduktion und einer effektiven Kostenkontrolle in allen Geschäftsbereichen.Erzieltes bereinigtes EBITDA auf Rekordniveau Ich von 287,2 Mio. $ im ersten Quartal 2025, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem vierten Quartal 2024 und einem Anstieg von 34 % gegenüber dem ersten Quartal 2024 entspricht.In den letzten zwölf Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Cashflow von mehr als 350 Millionen US-Dollar Vii und 895,7 Millionen US-Dollar bereinigtes EBITDA Ich .Erhebliches Engagement in höheren Kupfer- und Goldpreisen mit einem Anstieg des operativen Cashflows um 100 Mio. $ für jeden Anstieg des jährlichen Kupferpreises um 10 % und einem Anstieg des operativen Cashflows um 56 Mio. $ für jeden Anstieg des jährlichen Goldpreises um 10 %, unter Verwendung des mittleren Schwellenwerts für 2025 Ii .Reinvestition in renditestarke Wachstumsinitiativen, um das Kupfer- und Goldengagement weiter zu erhöhenFörderung von ertragsstarken Brownfield-Mühleninitiativen und Greenfield-Kupferprojekten, um das kurz- und langfristige Produktionswachstum mit Wachstumsinvestitionen in Höhe von 25,5 Mio. $ im ersten Quartal 2025 voranzutreiben.Die konsolidierte Kupferproduktion wird voraussichtlich durchschnittlich 144.000 betragen Iii Tonnen pro Jahr in den nächsten drei Jahren und damit ab 2024 ein stabiles Produktionsniveau beibehalten. Konsolidierte Kupferproduktion von 161.000 Stück Iii Tonnen wird für 2027 erwartet, was einem Anstieg von 17 % gegenüber 2024 entspricht und die Vorteile aus dem Abschluss der Optimierungsbemühungen bei Copper Mountain widerspiegelt.Starkes komplementäres Goldengagement mit einer konsolidierten Goldproduktion, die voraussichtlich durchschnittlich 253.000 Gold produzieren wird Iii Unzen pro Jahr in den nächsten drei Jahren, was die anhaltend starke Produktion in Manitoba widerspiegelt.Nach dem Quartalsende wurde die Transaktion mit MMC abgeschlossen, um das 100-prozentige Eigentum an der Mine Copper Mountain in einer hochwertsteigernden Transaktion zu konsolidieren, um das Engagement von Hudbay in einem langlebigen, hochwertigen Kupferprojekt in einer Tier-1-Bergbaugerichtsbarkeit weiter zu erhöhen, was zu einer Steigerung der zurechenbaren Kupferproduktion aus Copper Mountain um 200 % im Jahr 2027 im Vergleich zu 2024 führt.Weiterentwicklung von Machbarkeitsstudien und Minderheits-Joint-Venture-Partnerprozess für Copper World. Copper World ist das hochgradigste, vollständig genehmigte Kupferprojekt mit der geringsten Kapitalintensität in Nord- und Südamerika.Die Optimierungsbemühungen bei Copper Mountain konzentrieren sich auf die Durchführung des geplanten beschleunigten Abraumprogramms und Projekte zur Verbesserung des Mühlendurchsatzes, einschließlich der geplanten Umwandlung der dritten Kugelmühle in eine zweite SAG-Mühle in der zweiten Hälfte des Jahres 2025.Die Bohrgenehmigungen für die äußerst aussichtsreichen Konzessionsgebiete Maria Reyna und Caballito in der Nähe von Constancia schreiten im mehrstufigen Regulierungsverfahren weiter voran.Bedeutende Fortschritte bei der Erschließung der Stollen in Richtung der Lagerstätte 1901 in Snow Lake erzielt, wo ein kürzlich durchgeführtes Explorationsbohrloch zinkreiche Massivsulfide 20 Meter früher als erwartet durchteufte, und das geplante erste Erz für das zweite Quartal 2025 weiterhin geplant ist. Explorations- und Definitionsbohrungen sind für die nächsten zwei Jahre geplant.Das große Explorationsprogramm in Snow Lake setzt die Umsetzung einer dreifachen Strategie fort, die sich auf die minennahe Exploration konzentriert, um die kurzfristige Produktion und die Mineralreserven zu erhöhen, die Erprobung regionaler Satellitenlagerstätten auf zusätzliche Erzzufuhr, um die verfügbare Kapazität in der Mühle Stall zu nutzen, und die Erkundung des großen Landpakets auf eine potenzielle neue Ankerlagerstätte, um die Lebensdauer der Mine erheblich zu verlängern.Unterzeichnung eines Explorationsabkommens mit der Mosakahiken Cree Nation in Bezug auf die Kupfer-Zink-Gold-Lagerstätte Talbot in der Nähe von Snow Lake, das zweite Explorationsabkommen der First Nations, das Hudbay in diesem Jahr abgeschlossen hat, da das Unternehmen weiterhin positive Beziehungen zu den lokalen First Nations-Gemeinden aufbaut und gemeinsame Möglichkeiten vorantreibt.Verbesserung der Einbeziehung von Stakeholdern und Weiterentwicklung zusätzlicher metallurgischer Studien im Kupferprojekt Mason in Nevada.Weitere Weiterentwicklung der Wiederaufbereitungsmöglichkeiten für Flin Flon Tailings durch metallurgische Testarbeiten und wirtschaftliche Bewertung, um die Möglichkeit einer umweltfreundlichen Produktion kritischer Mineralien und Edelmetalle zu bewerten.Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten QuartalsDie konsolidierte Kupferproduktion von 30.958 Tonnen im ersten Quartal 2025 entsprach den Erwartungen des vierteljährlichen Produktionsrhythmus, während die konsolidierte Goldproduktion von 73.784 Unzen besser war als die Erwartungen des vierteljährlichen Produktionsrhythmus. Die konsolidierte Kupfer- und Goldproduktion war niedriger als im vierten Quartal 2024, was auf niedrigere geplante Gehalte in Peru zurückzuführen ist, da Hudbay die letzte Abraumphase in der hochgradigen Grube Pampacancha abschließt, was teilweise durch eine höhere Goldproduktion in Manitoba aufgrund besser als erwarteter Goldgehalte ausgeglichen wird. Die konsolidierte Silberproduktion von 919.775 Unzen und die Zinkproduktion von 6.265 Tonnen im ersten Quartal 2025 waren niedriger als im vierten Quartal 2024, was in erster Linie auf niedrigere Gehalte in Peru zurückzuführen ist, da das Unternehmen die geplanten Abraumarbeiten abgeschlossen hat.Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 124,8 Mio. $ verringerte sich im Vergleich zum vierten Quartal 2024, was auf höhere gezahlte Steuern zurückzuführen ist, die auf höhere Gewinne in früheren Quartalen in Peru und Manitoba zurückzuführen sind. Der operative Cashflow vor Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals belief sich im ersten Quartal 2025 auf 163,5 Mio. $, was einem Rückgang von 68 Mio. $ im Vergleich zum vierten Quartal 2024 entspricht. Der Rückgang resultierte in erster Linie aus den erwartungsgemäß geringeren Gold- und Kupferverkäufen in Peru.Bereinigtes EBITDA im ersten Quartal Ich betrug 287,2 Mio. $, ein Anstieg von 12 % im Vergleich zu 257,3 Mio. $ im vierten Quartal 2024, da das Engagement in höheren Kupfer- und Goldpreisen im Quartal das geringere Verkaufsvolumen ausglich.Der den Eigentümern zurechenbare Nettogewinn belief sich im ersten Quartal 2025 auf 100,4 Millionen US-Dollar oder 0,25 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 21,2 Millionen US-Dollar oder 0,05 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal 2024. Der deutliche Ergebnisanstieg ist das Ergebnis hoher Bruttomargen aufgrund eines starken Umsatzwachstums aufgrund höherer realisierter Kupfer- und Goldpreise und einer starken Kontrolle der Stückkosten. Zusätzlich zu den höheren Bergbau- und Ertragsteueraufwendungen im ersten Quartal 2025 wurde das Quartal unter anderem auch durch verschiedene nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Neubewertungsverluste bei geschlossenen Standorten, Rückstellungen für die Sanierung geschlossener Standorte, Mark-to-Market-Neubewertungsgewinne für verschiedene Instrumente und Wechselkursgewinne beeinflusst.Den Eigentümern zurechenbarer bereinigter Nettogewinn Ich und bereinigter Nettogewinn je Aktie, der den Eigentümern zuzurechnen ist Ich im ersten Quartal 2025 93,8 Mio. $ bzw. 0,24 $ pro Aktie betrugen, nach Bereinigung um verschiedene nicht zahlungswirksame Posten auf Vorsteuerbasis, wie z. B. einen nicht zahlungswirksamen Verlust von 12,8 Mio. $ im Zusammenhang mit der vierteljährlichen Neubewertung der Rückstellung für die Umweltsanierung an geschlossenen Standorten von Hudbay, einen Gewinn aus der Anpassung der variablen Gegenleistung in Höhe von 10,5 Mio. $ im Zusammenhang mit den Stream-Einnahmen und der Wertsteigerung, Ein Mark-to-Market-Neubewertungsgewinn in Höhe von 3,1 Mio. $ aus verschiedenen Instrumenten wie nicht realisierten strategischen Kupferabsicherungen, Investitionen und aktienbasierter Vergütung, ein nicht zahlungswirksamer Wechselkursgewinn in Höhe von 3,1 Mio. $ und ein Gewinn von 1,9 Mio. $ im Zusammenhang mit Flow-Through-Aktienausgaben, neben anderen Posten. Im Vergleich dazu entfällt der bereinigte Nettogewinn, der den Eigentümern zuzurechnen ist Ich und dem den Eigentümern zurechenbaren Nettogewinn je Aktie Ich von 70,3 Mio. $ und 0,18 $ pro Aktie im vierten Quartal 2024. Der starke Anstieg des den Eigentümern zurechenbaren bereinigten Konzernergebnisses Ich und bereinigter Nettogewinn je Aktie, der den Eigentümern zuzurechnen ist Ich ist aus den gleichen Gründen, die oben für den Nettogewinn erörtert wurden.Konsolidierte Finanzlage(in Mio. $, außer Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) 31. März 2025 31. Dezember 2024 31. März 2024Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Anlagen 582.6 581.8 284.4Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 1,108.7 1,107.5 1,278.6Nettoverschuldung 1 526.1 525.7 994.2Betriebskapital 2 598.0 511.3 200.9Bilanzsumme 5,507.0 5,487.6 5,231.3Eigenkapital, das den Eigentümern der Gesellschaft zuzurechnen ist 2,653.2 2,553.2 2,107.5Verhältnis von Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA 1,3 0.6 0.6 1.3